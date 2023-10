Zalujnîi despre colaborarea cu generalul american Milley: „El era mai deştept, iar eu mai prost. Până la urmă, am cedat“

Fostul șef al Statului major american interarme, generalul Mark Milley, care și-a încheiat activitatea în această funcție, pe 30 septembrie, și omologul său din Ucraina, Valeri Zalujnîi, au povesti despre cooperarea lor în Washington Post.

Zalujnîi nu a găsit un limbaj comun cu Milley la prima conversație de la începutul invaziei. La scurt timp după invazia Rusiei din februarie din 2022, comandantul șef al Forțelor Armate ucrainene a discutat despre perspectivele luptei Ucrainei cu Milley.

În acea conversație, Zalujnîi a subliniat că Ucraina are doar câteva avioane funcționale și are nevoie urgentă de ajutor din partea Occidentului. Totuși, potrivit lui Zalujnîi, spre sfârșitul conversației, a avut senzația că „vorbește singur”. Generalul ucrainean a încetat complet comunicarea cu Milli timp de o săptămână, deși a comunicat cu alți colegi din alte state aproape o dată la două zile. Ulterior, comandantul armatei ucrainene a recunoscut că a devenit agitat. „Sincer, din cauza tinereții și a prostiei mele, recunosc că a fost greșeala mea”, a spus Zalujnîi, în vârstă de 50 de ani, într-un interviu pentru The Washington Post. „De fapt, a fost un dezastru”.

Generalii, desigur, au un interes să ascundă diferențele dintre ei sau guvernele lor. Cu toate acestea, relația dintre Milley și Zalujnîi a făcut ecoul relației uneori amicale și alteori tensionate dintre Statele Unite și Ucraina.

Ads

„Întotdeauna mă cert cu el, dar aceste dezacorduri au fost atenuate de respectul reciproc”, a spus Zalujnîi.

Milley a întrebat unde va fi familia lui Zalujnîi dacă Federația Rusă atacă

Într-o conversație cu puțin timp înainte de invazia lui Putin, Milley a trecut de la subiecte profesionale la unele personale. El l-a întrebat pe Zalujnîi unde va fi familia lui, în timp ce el comanda armata în cazul unei invazii la scară largă.

Zalujnîi a răspuns că soția sa Olena și copiii vor rămâne la Kiev. Una dintre cele două fiice ale sale, care are studii medicale, trebuia să trateze răniții, cealaltă va servi în armată. „Ne vom lupta și vom muri la Kiev dacă va fi necesar”, i-a spus Zalujnîi.

„Atunci am spus „Uau”. „Băieții ăștia sunt serioși. Și pentru mine, el este un reprezentant al poporului ucrainean. Și este pe deplin angajat în apărarea țării sale”, a spus Milly.

Tachinarea obișnuită a lui Milley despre vârsta lui a devenit o glumă nevinovată, un semn al confortului pe care Zalujnîi începuse să-l simtă în preajma lui Milly.

Ads

Dar când trupele ruse au înconjurat Kievul la începutul invaziei, iar Zalujnîi a cerut în ajutor în aviație, tensiunea a crescut.

Confruntat cu presiunea crescută de a trimite avioane de luptă, Milley a cerut informații despre forțele aeriene ucrainene, până la locația și starea de întreținere a fiecărui avion, potrivit unui oficial american.

La acea vreme, Pentagonul nu credea că avioanele vor ajuta și se temea de reacția Rusiei. Așa că Milley i-a răspuns lui Zalujnîi citind cu voce tare datele pe care le-a primit despre Forțele Aeriene Ucrainene. A urmat o tăcere lungă. Zalujnîi a insistat că cifrele sunt greșite. Încă o săptămână și-a stăpânit emoțiile, dar, după cum scrie WP, până la urmă a ajuns la concluzia că ajutorul depinde de comunicarea strânsă cu colegul său american. „Am fost încăpățânat, ca și el”, a spus Zalujnîi. „Dar el era mai deștept, iar eu mai prost. Până la urmă, am renunțat”.

Încă nu este clar cine a avut dreptate cu privire la avioane, dar Biden a acceptat ulterior să permită țărilor europene să transfere F-16 la Kiev.

Ads

Un an mai târziu, Zalujnîi a spus că disponibilitatea lui de a riposta poate i-a adus un oarecare respect în ochii lui Milly. Generalul american însuși a dat deoparte diferențele.

"Este om. Țara lui a fost invadată de sute de mii de soldați ruși. A fost împins de zid. Nivelul de presiune este foarte mare. Este perfect normal ca cineva să se enerveze", a spus Millie pentru WP.

„Mă cert mereu cu el”

Interacțiunea dintre cei doi generali a devenit o rutină.

Au vorbit printr-un interpret pe o linie sigură și, în general, fiecare conversație a fost structurată în același mod. Zalujnîi i-a oferit lui Milley evaluarea a ceea ce se întâmpla pe câmpul de luptă. Milley dădea date de la informațiile americane. Apoi au trecut la resurse: ce are nevoie Ucraina pentru următoarele 30, 60 sau 90 de zile și ce poate face Washingtonul pentru a ajuta. Au existat dispute. „M-am certat mereu cu el”, a spus Zalujnîi, dar aceste diferențe au fost atenuate de respectul reciproc.

Zalujnîi, care a crescut într-o familie de militari sovietici, dar visa să facă parte din armata Ucrainei care respectă NATO, l-a descris pe Milley drept o „sursă externă de energie”, la care cineva putea apela atunci când se simțea blocat într-o fundătură.

Ads

Ultimele luni ale mandatului lui Milley au fost marcate de lupta Ucrainei de a elibera teritoriul ocupat de Rusia în cursul unei contraofensive. Uneori, unii oficiali americani s-au pronunțat împotriva deciziilor Kievului, în special împotriva reticenței de a folosi unități mecanizate și a distribuirii forțelor de-a lungul liniei lungi a frontului. Cooperarea dintre cele două țări a fost tensionată atunci când a avut loc o scurgere majoră de documente secrete americane care conțineau informații sensibile despre apărarea Ucrainei și contraofensiva acesteia.

Prima întâlnire personală întree Zalujnîi și Milley a avut loc la granița polono-ucraineană la începutul acestui an. Timp de câteva ore, s-au uitat la hărțile care marcau câmpul de luptă și au discutat despre planurile de contraofensivă a Forțelor Armate ucrainene. A fost profesionist și productiv, dar câteva luni mai târziu Zalujnîi a regretat că a fost atât de formal.

"Acum înțeleg că nu va mai fi aici în viitorul apropiat. Ne-am putea întâlni ca prieteni buni," a remarcat șeful Forțelor Armate ucrainene. La rândul său, Milley și-a exprimat încrederea că plecarea sa nu va perturba parteneriatul dintre armata americană și cea ucraineană.

Ads