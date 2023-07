Comandantul „batalionului fantomă” al Rusiei, ucis în Ucraina. "A fost demobilizat cu succes"

Comandantul Brigăzii „fantomă” a Rusiei, Artur Bogacenko, ar fi fost ucis în Ucraina. Vestea morții lui Bogacenko a fost raportată de colonelul Forțelor Armate ale Ucrainei, Anatoli Ștefan, pe canalul său de Telegram.

Corespondenții militari ruși au informat că Bogacenko a fost ucis în luptele din apropiere de Klișciivka, o așezare la sud de Bahmut.

Se spune că era comandantul Brigăzii Prizrak („Brigada Fantomă”) a Forțelor Armate Ruse. Brigada Fantomă este o miliție separatistă pro-rusă care operează în zona Donbas din Ucraina. S-a format în regiunea Lugansk în 2014, când forțele ruse au invadat Ucraina și au anexat ilegal Peninsula Crimeea.

Potrivit publicației de știri ucrainene Focus, foștii comandanți ai Brigăzii Fantoma, Aleksei Mozgovoi și Aleksei Markov, au murit în 2015, respectiv 2020.

"Comandantul Batalionului Fantomă, Artur Bogacenko, a fost demobilizat cu succes. S-a dus să-i viziteze pe Mozgovoi și Markov", a scris colonelul Ștefan pe canalul său Telegram, postând o fotografie a comandantului.

Forțele Kievului par să fi intensificat operațiunile de contraofensivă, în special în sectoare de pe frontul de sud și continuă să avanseze treptat în zona Bahmut, în timp ce forțele Moscovei forțează pe axa de luptă Kremina, fără mare succes, potrivit exterților militari de la ministerul britanic al apărării și de la Institutul pentru Studiul războiului.

Zelenski a anunțat sâmbătă că a vizitat pozițiile forțelor speciale ucrainene din apropierea liniei de front din regiunea Bahmut, în estul Ucrainei, unul dintre punctele fierbinți ale actualei contraofensive ucrainene.

„Spre Bahmut, poziții înaintate ale forțelor pentru operațiuni speciale. Astăzi mă aflu aici pentru a-i felicita pe soldații noștri cu ocazia zilei profesiei lor și pentru a aduce un omagiu curajului lor", a spus el pe Telegram.

Zelenskyi arrived in the Bakhmut direction to congratulate the soldiers of the SSO on their special day. pic.twitter.com/hpdV1QMgxm