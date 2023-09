Comandantul flotei ruse la Marea Neagră apare într-o filmare presupus reală. Imaginile cu amiralul declarat mort de Ucraina VIDEO

Comandantul Flotei ruse de la Marea Neagră, amiralul Viktor Sokolov, nu ar fi fost ucis în atacul ucrainean de vineri, 22 septembrie, asupra sediului flotei Mării Negre din Sevastopol. Moscova a distribuit marți, 26 septembrie, imagini în care acesta se presupune că ar fi participat la ședința consiliului de conducere al Ministerului rus al Apărării.

Într-un videclip difuzat de Ministerul rus al Apărării, Sokolov aparent participă la o videoconferință cu ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, și cu alți amirali și șefi ai armatei.

Russia's Defense Ministry releases a video (via @rianru) of top officers meeting with Shoigu, and says Black Sea Fleet commander, Admiral Viktor Sokolov-- whom Ukraine claims was killed in a Sevastopol missile strike last week -- is present. pic.twitter.com/kmw6BUeYhH