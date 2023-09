Unde au fost pregătite comandourile ucrainene care fac acum prăpăd în Crimeea

Timp de șase luni, pușcașii marini britanici au antrenat sute de pușcași marini ucraineni în „arta” de a efectua raiduri de comando și operațiuni amfibii complicate. Forțele speciale ucrainene au desfășurat operațiuni similare de-a lungul râurilor din sud-estul Ucrainei și din jurul Peninsulei Crimeea.

Cu contraofensiva Ucrainei apropiindu-se acum de Crimeea, noua forță amfibie a Kievului sosește într-un moment în care poate să pună presiune pe Rusia.

Aproximativ 900 de pușcași marinari ucraineni – de la soldați veterani la voluntari recrutați recent – au urmat cursul de cinci săptămâni, condus de British Royal Marine Commandos, de la începutul acestui an, a declarat Marina Regală Britanică.

Instructorii britanici „au transmis expertiză și cunoștințe neprețuite” în modul de planificare și desfășurare a raidurilor de zi și noapte, folosind bărci mici și alte ambarcațiuni, a spus Royal Navy într-un comunicat.

Cursul a acoperit, de asemenea, abilități de bază și avansate, inclusiv luptă în apropiere, planificare operațională, tactici pentru unități mici, ambarcațiuni și prim ajutor pe câmpul de luptă.

