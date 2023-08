Șefii armatei Ucrainei, consiliu de război cu generali NATO, la 500 de kilometri distanță de Kiev

Reprezentanții militari ai țărilor NATO s-au întâlnit, în urmă cu 11 zile, într-o locație secretă, la granița polono-ucraineană, cu comandantul șef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi, pentru ceea ce a fost calificat drept „un consiliu de război”, scrie ziarul britanic „The Guardian”.

Nu a fost o discuție obișnuită: Zalujnîi și-a adus cu el întreaga echipă de comandă în călătoria de aproximativ 500 de kilometri de la Kiev. Scopul reuniunii de cinci ore a fost acela de a ajuta la resetarea strategiei militare a Ucrainei – prioritar fiind ceea ce trebuia făcut pentru a accelera contraofensiva Ucrainei, împreună cu planurile de luptă pentru iarna istovitoare care urmează plus strategia pe termen mai lung, deoarece războiul se va prelungi inevitabil în 2024.

1/2.Following the recent visit to Kyiv, this week I travelled to the Polish/Ukraine border with Comd US EUCOM, General Cavoli. We met Ukraine’s Chief of Defence, General Zalunchny, and his senior team for a 5 hour discussion on the counter-offensive & plans for the winter & 2024. pic.twitter.com/BVPO35DJ9X