Corepondenții de război ruși vorbesc despre un „asalt major” al armatei ucrainene care ar fi în plină desfășurare pe frontul de la Zaporojie, mai exact în zona Robotîne, pe axa Orihiv-Tokmak.

În noaptea de 24/25 august au apărut imagini cu ceea ce pare a fi un amplu atac al armatei ucrainene pe frontul de la Robotîne - localitate recent eliberată de trupele Kievului. Ucrainenii au atacat aici cu „cel puțin 83 de blindate”, conform unor imagini în infraroșu transmise de o dronă de observare a rușilor.

The work is extremely challenging: Russian artillery works non-stop, Russian drones crowd the sky, shooting contact with the enemy is very close. Russian soldiers do whatever… pic.twitter.com/QJJUZgcGxS

Atacul ucrainean este susținut de peste 80 de blindate. Armata ucraineană a publicat vineri imagini cu blindate americane Bradley și trupe speciale în acțiune pe acest front. Forțele militare ucrainene au publicat imagini care prezintă acțiuni ale trupelor speciale în aceeași regiune.

De asemenea, pe rețelele sociale au apărut inclusiv imabini cu blindate americane Bradley ale armatei ucrainene care „operează în afara Robotîne”.

Russian Sources are reporting that a Major Assault by the Ukrainian Armed Forces equipped with Western Equipment is ongoing near the Settlement of Robotyne on the “Zaporizhzhia” Frontline with at least 83 Pieces of Armor said to have been Committed to the Attack; the Buildup for… pic.twitter.com/sg3xnF7pVC