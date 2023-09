Contraofensiva ucraineană. Vehicule blindate ucrainene au spart „liniile Surovikin“

Ucraina pare să fi străbătut formidabilele capcane antitanc și „dinții de dragon” ale Rusiei într-un progres semnificativ pe frontul din Zaporojie, au spus mai mulți analiști de război, după ce au văzut imaginile care păreau să arate vehiculele de luptă ale infanteriei Stryker și Marder, fabricate în Occident, trecând pe lângă apărarea rusă.

Vehicule blindate ucrainene operează în spatele ultimei linii a dispozitivului de apărare rusesc, pe care forțele ucrainene din vestul regiunii Zaporojie îl străpung în prezent, scrie Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa evaluare, adăugând că totuși nu poate afirma încă faptul că trupele Kievului au străpuns complet acest strat de apărare al inamicului.

Ukrainian forces have brought heavy equipment (Strykers and Marders) beyond the anti-vehicle ditch and the dragons teeth for the first time.

Ukrainian forces have been widening their breach of the lines for the past several weeks and may be preparing for a new push. https://t.co/k4mFWGUMAk pic.twitter.com/K0995dHYQc