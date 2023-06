Tancurile și vehiculele blindate occidentale și-au arătat valoarea pe frontul ucrainean de la începutul contraofensivei

Rusia s-a grăbit să sărbătorească primele pierderi înregistrate în rândul tancurilor Lepoard 2 de producție germană și a vehiculor de luptă ale infanteriei M2A2 ODS Bradley primite de Ucraina, dar soldații ucraineni le cunosc valoarea și spun că le-au salvat viața.

Sașa, Mișa și Hudzik sunt printre cei mai experimentați tanchiști din armata ucraineană, fiind angajați în lupte de aproape 16 luni – au luat parte la apărarea nereușită a sudului Ucrainei în primele zile de război, la recapturarea Hersonului în toamnă și la bătăliile pentru orașele Soledar și Bahmut în iarnă.

În această fază preliminară a atacului, cei trei au avut o contribuție extrem de importantă, furnizând acoperire infanteriei ucrainene în timp ce aceștia iau cu asalt tranșeele. Cei trei conduc unele dintre cele mai eficiente arme furnizate Ucrainei de Germania: două tancuri Leopard 2A6, practic niște fortărețe mobile camuflate, scrie Der Spiegel.

„Pentru inamic suntem prima țintă”, spune comandantul, Sașa, 55 de ani.

„Două din tancurile mele au fost distruse de la începutul războiului, dar sunt încă în viață”, spune Mișa, un artilerist în vârstă de 25 de ani.

Unii soldați încearcă să scape, pretextând o problemă cu tancurile lor, spune și încărcătorul, un bărbat de 22 de ani al cărui nume de război este Hudzik.

„Mai bine refuzi să mergi la luptă decât să te sperii în mijlocul luptei”, spune el, explicând că nu frica este marea problema, ci panica, care trebuie evitată cu orice preț.

Proiectilele din lansatoarele de rachete rusești ricoșează din ele ca niște pietricele, spun cei opt soldați care luptă pe cele două tancuri Leopard.

Mișa, artileristul trage asupra țintelor cu tunul său lung de cinci metri, bazându-se pe lasere pentru ghidajul spre țintă. Sașa este comandantul unuia dintre echipaje, unde Hudzik pregătește obuze – de câte peste 20 kilograme fiecare – scoțându-le dintr-o mică zonă de depozitare. Fiecare tanc are un șofer numit de echipaj „mecanic”.

Primele lor lupte de pe frontul din Zaporojie au avut loc în toiul nopții. Luptele au fost intense, spun membrii unității de tancuri, adăugând că rușii erau foarte bine fortificați.

„Cei noi fugeau de îndată ce un Leopard începea să tragă asupra lor. Dar aceștia sunt duri”, spune Mișa. Trei tancuri Leopard au trecut peste câmpurile minate în prima zi a ofensivei, povestesc soldații. Se pare că unul din ele a fost distrus, în timp ce altul a reușit să plece singur. Al treilea este încă integru, dar nu au putut să-l recupereze întrucât zona este puternic minată și un vehicul Bradley scos din funcțiune le stă în cale.

Totuși, soldații sunt mulțumiți de ce au realizat până acum.

„Am avansat deja la până 600 de metri de obiectivul nostru. Este un rezultat bun”, spune Sașa. Acesta a explicat că le-au fost de mare ajutor capabilitățile de vedere nocturnă ale tancurilor Leopard.

„Țintesc pur și simplu spre un copac și bucăți de șrapnel zboară peste tot. Iar jos în tranșee toți sunt morți”, spune el, explicând că folosește muniții cu fragmentare.

Cu toate acestea, tancurile Leopard sunt departe de a fi perfecte. Mecanici instruiți în Germania lucrează din greu la cele două tancuri, schimbând stabilizatorul tunului din tancul lui Sașa. Mai sunt multe de făcut la cel de-al doilea tanc. Mișa a avut probleme cu ochirea în timpul nopții. Se urcă în Leopard, ridică tunul cu o jumătate de metru și rotește turela la 90 de grade, apoi încă puțin. Tancul poate fi folosit în continuare în luptă, și este încă capabil să tragă. Dar laserul funcționează defectuos atunci când trece la o țintă secundară, spune el.

Tancurile britanice și americane, așteptate să intre și ele în luptă, vor veni cu obuze pe care le pot folosi pentru a face ravagii în interiorul blindatelor rusești.

M2A2 Bradley poate fi lovit, dar reușește să-i mențină pe cei de la bord în siguranță

Hanna Maliar, ministrul adjunct al Apărării al Ucrainei, a postat recent imagini cu un Bradley avariat, relatând cum, în timpul acțiunilor Brigăzii 47 Mecanizate, vehiculul a fost lovit de o rachetă BM-21 Grad de 122 mm după care a manevrat în siguranță, menținând echipajul protejat. IFV-ul Bradley avariat este acum reparat, iar Maliar este entuziasmată că vehiculul „ajută la salvarea celui mai prețios lucru – viețile militarilor”.

Așa cum s-a mai explicat, sunt de așteptat pierderi din partea Ucrainei, întrucât străpungerea unei linii de apărare pregătită din timp este una dintre cele mai dificile misiuni cu care se pot confrunta vehiculele blindate. Dar lucrurile nu stau chiar atât de rău pentru Bradley, care, deși este frecvent în vizorul apărării ruse, pare să treacă prin focul luptelor fără a suferi o rată mare de avarii grave și, cel mai important, reușește protejarea echipajelor.

Din cele 124 de vehicule Bradley primite de Ucraina, sursele deschise specializate în monitorizare au înregistrat 17 pierderi de Bradley, dintre care cinci pierderi totale, restul fiind avariate și/sau abandonate.

Aceasta arată că M2A2 Bradley probează bine în luptă. Poate fi lovit, dar reușește să-i mențină pe cei de la bord mult mai în siguranță după ce a suferit avarii.

Fiind capabile să angajeze în luptă tancurile ruse mai puțin moderne, comandanții ucraineni se confruntă probabil cu tentația de a folosi M2AS Bradley în roluri asemănătoare tancurilor.

Blindatele americane MaxxPro, „ aproape indestructibile”

Vehiculele blindate de luptă rezistente la mine MaxxPro, fabricate în SUA, se dovedesc cruciale în lupta Ucrainei împotriva forțelor ruse. La începutul acestei luni, soldații din Brigada 68 Jaeger a Ucrainei au rămas blocați în timp ce încercau să avanseze în satul Blahodatne. În timp ce unii au fost uciși când au încercat să fugă, alții au scăpat într-un vehicul blindat de luptă MaxxPro, în ciuda faptului că se aflau sub foc puternic, scrie Insider.

"MaxxPro-urile sunt ca o capă roșie pentru ruși, le țintesc cu tot ce au", a declarat Stepan, un luptător ucrainean, pentru The Times. "Dar ele sunt aproape indestructibile."

Unul dintre vehicule a fost lovit de bombardamente și altul de mortiere, dar "toți cei din interior au supraviețuit. Au salvat cu adevărat viețile soldaților noștri", a spus Stepan.

MaxxPro a fost inițial construit pentru a ajuta la protejarea soldaților din Irak de dispozitivele explozive improvizate, potrivit Navistar Defense, producătorul vehiculului.

Are o cocă "în formă de V" care ajută la devierea exploziilor departe de echipaj și este proiectată "pentru a rezista focului armelor balistice, exploziilor minelor, IED și altor amenințări emergente". De asemenea, are loc pentru un tunar, per Navistar.

Vehiculul are o capacitate de 12 locuri. Turela sa unică găzduiește o mitralieră de 7,62 sau 12,7 mm.

