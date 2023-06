Ce trimit americanii Ucrainei pentru a distruge apărarea fortificată a rușilor

Armata Ucrainei nu este singura care s-a pregătit pentru contraofensivă. Inginerii militari ruși au fost ocupați să construiască rețele fortificate stratificate cu obstacole perfide pe care forțele ucrainene vor trebui să le spargă rapid, deoarece probabil vor fi atacați de artilerie, drone și rachete.

Aceste apărări, chiar dacă se bazează pe strategii vechi, par formidabile: linii de obstacole asemănătoare piramidei cunoscute sub numele de dinți de dragon și concepute pentru a bloca chiar și vehiculele pe șenile, cum ar fi tancurile. Șanțuri late șase metri pentru a prinde vehiculele blindate. O linie de tranșee cu poziții de tragere fortificate. Câmpuri de mine și sârmă ghimpată.

Fortifications constructed by Russian forces in Ukraine near Honcharivka (Luhansk Oblast) include revetments and barriers. These positions are approximately 5 kilometers northeast of Svatove. pic.twitter.com/e4o0ezyCue