Contraofensiva ucraineană. Lupte grele în zona podului Antonivski din Herson VIDEO

Șefa centrului de presă al comandamentului operațional „Sud”, Natalia Humenuk, a confirmat informațiile difuzate de serviciile secrete britanice că o luptă acerbă între ucraineni și ocupanții ruși are loc în zona Podului Antonivski din regiunea Herson. În același timp, Humeniuk nu a putut dezvălui detaliile operațiunii, deoarece acum tăcerea informațională este importantă.

„Pentru ca o luptă normală să se ducă bine, avem nevoie de tăcere informațională. Dar folosim toate datele pe care le primim pentru a ne modela corect acțiunile ulterioare”, a spus Humeniuk la televiziunea nașională.

Dar ea a confirmat în apropierea podului Antonivski se dă o bătălie între Forțele Armate ale Ucrainei și invadatorii ruși. Acest pod leagă Herson cu malul stâng al regiunii, în special, Oleșka și Gola Pristania.

„În prezent se desfășoară o puternică bătălie, cu accent pe lupta de contra bateriei, pentru că particularitatea liniei noastre de front în această zonă este într-adevăr că se află în zona râului Nipru”, a adăugat Humeniuk.

Potrivit purtătorului de cuvânt al comandamentului operațional „Sud”, munca armatei ucrainene este complicată de râul Nipru ușor deformat ca urmare a aruncării în aer a barajului Kahovka de către ruși.

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești din ultima zi: 790 de soldați, 10 tancuri, 20 de alte blindate de luptă, 26 de tunuri, 22 diferite vehicule, 5 lansatoare multiple de rachete, 1 sistem antiaerian și 3 echipamente speciale.

A part of the Antonivskyi bridge on the left bank where Ukrainian troops were dug in has collapsed. Russian forces say that the Ukrainian presence remains unchanged pic.twitter.com/Totnffj9a2