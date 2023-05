New York Times: Contraofensiva Ucrainei ar putea pregăti scena pentru diplomație

În timp ce explorează jocurile finale, colaboratorii lui Biden spun că resping orice impuls pentru discuții de pace – inclusiv din China – care ar îngheța linia frontului actuală și câștigurile Rusiei.

Contraofensiva planificată a Ucrainei împotriva Rusiei a umbrit discuțiile despre o posibilă soluționare negociată a conflictului, dar unii oficiali americani și europeni spun că următoarea fază a războiului ar putea crea un impuls pentru diplomație.

Nu este clar cum vor defini oficialii succesul contraofensivei, care ar putea dura multe luni, sau cum rezultatul acesteia le-ar putea afecta abordarea. Opiniile variază foarte mult în rândul strategilor militari cu privire la probabilitatea ca Ucraina să-și recapete teritoriul după mai bine de un an de război, notează The New York Times.

Deocamdată, președintele Vladimir Putin al Rusiei nu a dat semne că dorește să facă concesii sau să se angajeze într-un dialog semnificativ.

Și oficialii americani rămân atenți la orice apel pentru o încetare imediată a focului sau discuții de pace, în special cele care vin din China. Beijingul continuă să încerce să facă pe pacificatorul, în ciuda alinierii sale strategice evidente cu Rusia. Ministrul de externe Qin Gang a călătorit în Europa în această săptămână pentru a încerca să vândă ideea că China poate conduce negocierile.

Unii oficiali europeni care l-au întâlnit pe Qin și-au exprimat scepticismul. Și la Washington, secretarul de stat Antony J. Blinken s-a întâlnit săptămâna aceasta cu omologii săi din Marea Britanie și Spania pentru a susține angajamentele privind ajutorul militar Ucrainei, trimițând un mesaj că avansul pe câmpul de luptă e prioritar.

Consilierii președintelui Biden au explorat potențialele finaluri

Blinken a declarat marți, la o conferință de presă cu James Cleverly, șeful diplomației britanice, că ucrainenii au „ceea ce au nevoie pentru a continua să aibă succes în eliberarea teritoriului care a fost capturat de Rusia în ultimele 14 luni”.

Asemena lui Blinken, Cleverly nu a menționat deloc diplomația cu Rusia, concentrându-se în schimb pe ajutorul militar: „Trebuie să-i sprijinim în continuare, indiferent dacă această ofensivă viitoare generează câștiguri uriașe pe câmpul de luptă, pentru că nu se va termina până când acest conflict nu va fi rezolvat corespunzător.”

Liderii ucraineni spun, de asemenea, că nu vor fi de acord cu discuții până când nu vor respinge forțele ruse.

Cu toate acestea, consilierii președintelui Biden au explorat potențialele finaluri, încercând să identifice un rezultat care ar putea fi acceptabil atât pentru Kiev, cât și pentru Moscova, dacă vor începe discuții reale de pace, spun oficialii americani.

Asistenții lui Biden și oficialii europeni spun că cea mai bună speranță a lor este ca Ucraina să obțină câștiguri substanțiale în timpul contraofensivei, ceea ce i-ar oferi mai multă pârghie în orice negocieri.

Dar orice ar crede liderii săi, oficialii americani spun că cei mai mulți ucraineni au puțin apetit pentru compromis cu atacatorii ruși.

Și oficialii americani se tem că, chiar dacă armata Rusiei va suferi mai multe eșecuri în această vară, Putin ar putea crede că poate câștiga un război de uzură.

Avril D. Haines, directorul serviciilor de informații ale SUA, a declarat săptămâna trecută, în Congres, că, în timp ce Putin își „reducea ambițiile pe termen scurt” în Ucraina, șansele de concesii ale Rusiei la orice masă de negocieri în acest an „vor fi scăzute”.

Un alt oficial înalt american a spus că, indiferent de succesul pe care îl va obține Ucraina, liderul rus ar putea pur și simplu să ordone o mobilizare mai largă pentru a-și reconstrui o parte din puterea militară.

Putin ar putea beneficia, de asemenea, pe măsură ce campania prezidențială din 2024 se apropie în Statele Unite. Trump și câțiva politicieni republicani au considerat că sprijinul SUA pentru Ucraina este risipitor și periculos.

China a insistat pentru un rol de mediator de când a dezvăluit o inițiativă vagă de pace în februarie. Oficialii americani și europeni sunt, de asemenea, suspicioși cu privire la apelurile la discuții de pace care nu includ o cerere ca armata rusă să se retragă mai întâi de pe teritoriul ucrainean, așa cum cere președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei. China nu a adoptat o poziție explicită cu privire la integritatea teritorială a Ucrainei, iar oficialii americani spun că China și Rusia ar putea folosi pretenția discuțiilor pentru a îngheța primele linii – și câștigurile Rusiei.

În intervenția sa în Congres, Haines a spus că Putin ar putea folosi o încetare a focului pentru a încerca să-și recapete puterea în timp ce „cumpără timp pentru ceea ce speră că va fi o erodare a sprijinului occidental pentru Ucraina”.

Principalul argument pentru un rol mai mare al Chinei în diplomație este faptul că țara este cel mai puternic partener al Rusiei, iar Xi și Putin au o legătură personală. Războiul Rusiei a tulburat economia globală, creând probleme Chinei.

Casa Albă a declarat joi că Jake Sullivan, consilierul pentru securitate națională, a discutat despre Ucraina cu Wang Yi, principalul oficial de politică externă al Chinei, în timpul unei întâlniri de două zile, săptămâna aceasta, la Viena.

Dezbaterea de la Washington cu privire la eventualele discuții de pace este amorfa și paradoxală. Există chiar și argumente concurente bazate pe același rezultat ipotetic: dacă Ucraina obține câștiguri substanțiale, asta ar putea însemna că este timpul pentru discuții, spun unii oficiali - sau ar putea însemna că Ucraina ar trebui să pună diplomația în planul din spate și să continue lupta, scrie NYT.

Dacă Ucraina nu poate elibera un teritoriu semnificativ, unii oficiali americani și europeni ar putea dori să-l preseze pe Zelenski către o înțelegere negociată.

„Întotdeauna a existat o dorință printre unii oameni de la Washington să spună, uite, dacă Ucraina nu obține câștiguri – sau dacă o fac – ar putea fi timpul să avem o discuție despre Ucraina în căutarea unei soluții”, a spus Alina Poliakova, președinte al Centrului de Analiză a Politicii Europene.

„Concesiile teritoriale ar valida agresiunea Rusiei și ar crea un precedent“

„Mie personal mi se pare șocant”, a adăugat ea. „Concesiile teritoriale ar valida agresiunea Rusiei, care creează un precedent global pentru China și pentru alții că astfel de mijloace funcționează. În al doilea rând, ar însemna, de asemenea, că Occidentul va trebui să accepte implicațiile morale - să accepte crimele de război și să accepte abuzurile continue ale drepturilor omului.”

Dintre oficialii americani de rang înalt, generalul Mark A. Milley, șeful Statului Major interarme, a fost cel mai deschis cu privire la necesitatea ca Ucraina și Rusia să ia în considerare negocieri, argumentând că un război prelungit ar duce la mult mai multe victime. Blinken are o altă poziție. „Trebuie să existe o schimbare profundă în mintea lui Putin și în mintea Rusiei pentru a se angaja într-o diplomație semnificativă”, a spus el săptămâna trecută.

Secretarul de stat și alți oficiali americani au făcut declarații vagi cu privire la ceea ce ei văd drept un sfârșit viabil al conflictului.

De cel puțin două ori în ultimele câteva luni, Blinken s-a referit la necesitatea ca Ucraina să recupereze teritoriile „sechestrate cu forța de Rusia în ultimele 14 luni”, așa cum a spus el marți. Dar acest război este o continuare a celui anterior: începând cu 2014, Rusia a preluat controlul efectiv asupra a sute de kilometri pătrați din estul Ucrainei și a anexat Peninsula Crimeea.

Nu este clar dacă Blinken face în mod intenționat o distincție între acele zone de teritoriu. Liderii ucraineni insistă că scopul lor este să-și revendice fiecare centimetru din pământul lor luat de Moscova din 2014, inclusiv Crimeea. Însă mulți oficiali și analiști americani cred că Putin ar lua măsuri mai drastice pentru a-și menține controlul asupra peninsulei.

Unii oficiali americani au ridicat posibilitatea de a forța cel puțin Rusia să demilitarizeze Crimeea, astfel încât să nu poată fi folosită ca teren pentru viitoare atacuri asupra Ucrainei. Dar acest rezultat ar putea fi aproape la fel de greu de acceptat pentru Putin. Flota rusă de la Marea Neagră are sediul în orașul Sevastopol din Crimeea.

Blinken a spus săptămâna trecută că un plan de pace „just și durabil” „nu poate ratifica ceea ce a făcut Rusia”. Nici nu poate permite Rusiei să „să se odihnească, să se reinstaleze și să reatace după șase luni sau un an”.