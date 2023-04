Obiectivele Kievului. Ce șanse sunt ca Putin să se recunoască învins după o contraofensivă de succes a armatei ucrainene

În timp ce oficialii ucraineni au declarat că obiectivul lor este de a străpunge apărarea rusă și de a crea o prăbușire generalizată în armata rusă, oficialii americani au apreciat că este puțin probabil ca ofensiva să aibă ca rezultat o schimbare dramatică a momentului în favoarea Ucrainei, scrie The New York Times.

Armata ucraineană se confruntă cu multe provocări - unul dintre motivele pentru care cel mai probabil rezultat ar putea fi un impas. Luptele din Bahmut, în estul Ucrainei, din această iarnă, au epuizat rezervele de muniție și au dus la pierderi grele în unele unități experimentate.

Și totuși, oficialii militari americani spun că este posibil ca armata ucraineană să îi surprindă din nou. Aceasta este acum înarmată cu tancuri europene și transportoare blindate americane și dispune de noi unități antrenate și echipate de americani și de forțele NATO.

„Sunt optimist că, între acest an și anul viitor, cred că Ucraina va continua să aibă impulsul cu ea”, a declarat secretarul britanic al apărării, Ben Wallace, reporterilor în timpul unei vizite la Washington săptămâna trecută. „De asemenea, cred că ar trebui să fim realiști. Nu va exista un moment de baghetă magică în care Rusia să se prăbușească”.

Ads

Deși Ucraina a deviat de la secretul obișnuit din jurul planurilor militare, vorbind deschis despre bătălia care se apropie - în parte pentru că liderii ucraineni trebuie să ridice moralul și să facă presiuni asupra Occidentului pentru arme -, oficialii americani se așteaptă ca armata ucraineană să folosească diversiunea și fentele pentru a-i dezechilibra pe ruși.

Informațiile de la SUA și NATO vor fi de bază

Cea mai bună șansă a Ucrainei de a face un spectacol dramatic în contraofensivă va depinde, de asemenea, de serviciile de informații americane, NATO și cele ucrainene. Dacă Statele Unite și aliații săi pot identifica slăbiciuni semnificative în apărarea rusă, Ucraina le poate exploata cu viteza și protecția tancurilor și a vehiculelor de luptă Bradley.

Cu toate acestea, nu sunt garantate câștiguri mari și nici măcar neapărat probabile. Câmpul de luptă este puternic minat de către ruși, iar avansul ucrainean va depinde de următorul lucru: dacă forțele Kievului pot desfășura în mod eficient echipamente de deminare, dintre care o mare parte au fost furnizate de Occident.

Ads

Ucraina a construit noile brigăzi de luptă prin asocierea de recruți nepregătiți și cu un mic nucleu de soldați veterani cu experiență. Începând cu luna ianuarie, unitățile au mers pe terenurile de antrenament americane din Germania pentru a învăța cum să își folosească noul echipament și cum să desfășoare ceea ce armata americană numește manevre de arme combinate, folosind o comunicare eficientă pentru a coordona trupele care avansează cu unitățile de sprijin, cum ar fi tancurile și artileria.

Antrenamentul privind aceste tactici a decurs bine, potrivit mai multor oficiali americani. Dar utilizarea de noi tactici este adesea mai ușoară în exercițiile de antrenament decât pe câmpul de luptă, mai ales în condițiile în care rușii sunt atât de înfipți.

Războiul de manevră sofisticat a fost aproape imposibil de executat

Soldații care luptă în Ucraina au declarat că, până acum, războiul de manevră sofisticat a fost aproape imposibil de executat. Ei s-au străduit să-și coordoneze operațiunile, deoarece acestea necesită comunicații puternice, ceea ce este dificil, fiindcă echipamentele radio diferă de la o unitate la alta și sunt sensibile la bruiajul rusesc. Un soldat ucrainean care a participat la un recent atac eșuat în sudul Ucrainei a declarat că coordonarea a tot ceea ce depășește nivelul plutonului - o unitate de aproximativ 30 de soldați - rămâne extrem de dificilă.

Ads

„Dacă vor reuși să pătrundă, atunci cred că pot schimba dinamica pe câmpul de luptă”, a declarat amiralul Christopher W. Grady, vicepreședintele Statului Major Întrunit.

Rămân întrebări majore cu privire la artileria ucraineană și alte rezerve de muniție. Rezervele Kievului de rachete de apărare antiaeriană și cartușe de artilerie, esențiale pentru susținerea oricărei împingeri și pentru a se apăra de atacurile aeriene rusești, ar putea scădea periculos de mult dacă forțele sale continuă să consume muniție în ritmul actual. După încheierea ofensivei, există puține șanse ca Occidentul să poată oferi un nou ajutor de aceeași anvergură pentru următorul asalt al Ucrainei în viitorul apropiat, deoarece aliații occidentali nu dispun de suficiente provizii în stocurile existente de care să se folosească, iar producția internă nu va fi capabilă să umple golul până anul viitor, spun experții.

Armata ucraineană a tras mii de obuze de artilerie încercând să țină Bahmutul, un ritm despre care oficialii americani și europeni spun că este nesustenabil și ar putea pune în pericol viitoarea ofensivă. Bombardamentul a fost atât de intens încât Pentagonul și-a exprimat îngrijorarea față de oficialii de la Kiev, avertizându-i că Ucraina risipește muniție într-un moment-cheie.

Ads

În timp ce forțele ucrainene pot folosi drone pentru a lovi în spatele liniilor de front rusești, acestea nu au primit rachete cu rază de acțiune suficient de mare pentru a lovi centrele logistice ale Rusiei, o tactică care s-a dovedit importantă în cadrul ofensivei de vara trecută în afara Harkovului și Hersonului.

Problemele rușilor

Încă de la începutul invaziei, au existat îndoieli majore cu privire la competența de bază a comandanților ruși și la aprovizionarea acestora cu soldați bine pregătiți, proiectile de artilerie și echipamente. Rușii au consumat multe dintre rachetele lor de croazieră, au pierdut mii de oameni numai în Bahmut și și-au epuizat stocurile de muniție mult mai repede decât le pot înlocui cu producția lor internă.

Dar Rusia lucrează pentru a remedia aceste lacune. Trupele rusești și-au perfecționat capacitatea de a folosi drone și artilerie pentru a ținti mai eficient forțele ucrainene. Recent, au început să folosească bombe cu planare - care folosesc gravitația și dispozitive de ghidare de bază pentru a ajunge la ținte fără a face zgomot - pentru a arăta că sunt încă capabile să desfășoare arme mai noi pe câmpul de luptă. Eforturile acestea înseamnă că fereastra pentru a obține câștiguri semnificative împotriva forțelor epuizate ale Rusiei ar putea să nu rămână deschisă la nesfârșit.

Ads

În cadrul unor întâlniri private, Serghei Șoigu, ministrul rus al apărării, le-a spus altor oficiali că el crede că Rusia are avantajul numeric pe câmpul de luptă, deoarece are mai multe avioane, tancuri, piese de artilerie și soldați decât ucrainenii, potrivit unui oficial european de rang înalt care are cunoștință de aceste discuții. În aceste conversații, Șoigu a părut extrem de încrezător că Rusia va învinge în cele din urmă.

Oficialii americani din domeniul serviciilor de informații au avertizat în repetate rânduri că președintele Rusiei, Vladimir Putin, crede că timpul este de partea sa. Având în vedere rezervele mai mari de echipamente și forță de muncă ale Rusiei, oficialii spun că Putin crede că va ieși în cele din urmă victorios, pe măsură ce apetitul Occidentului de a sprijini Ucraina se va diminua.

Oficialii americani și europeni spun că Rusia pregătește noi runde de mobilizări pentru a întări rândurile armatei sale, fără a crea același exod de tineri din țară, care a avut loc anul trecut, când a fost anunțată o mobilizare parțială. Unele dintre documentele scurse de la Pentagon descriu, de asemenea, modul în care Wagner, cel mai mare contractor militar al Rusiei, a reînceput să recruteze trupe din închisorile rusești.

Oficialii americani spun că Putin se confruntă cu un cost politic pentru orice mobilizare și, chiar dacă este dispus să suporte aceste costuri, Rusiei îi va lua timp să recruteze aceste forțe, să le antreneze și să le trimită la luptă. Forțele care au fost trimise în grabă pe front, precum recruții din închisorile lui Wagner, au devenit rapid carne de tun.

Cu toate acestea, capacitatea - și dorința - Rusiei de a absorbi pierderile rămâne mare, ceea ce îi permite să mobilizeze mai mulți recruți. Dar unii analiști au exprimat îndoieli că Moscova are suficienți soldați pentru a umple tranșeele pe care le-a construit de-a lungul liniilor de front.

Obiectivele SUA de împiedica Rusia să găsească noi rezerve de armament au dat roade

Un obiectiv-cheie al Statelor Unite și al Occidentului a fost încercarea de a împiedica Rusia să găsească noi rezerve de armament. Oficialii SUA și NATO au împiedicat producția internă a Rusiei prin sancțiuni și controale la export și au exercitat presiuni diplomatice asupra țărilor pentru a respinge cererile rusești de arme.

China pare să fi fost descurajată, cel puțin pentru moment, de la furnizarea de muniție sau de alte ajutoare letale Rusiei. Oficialii americani au dat publicității informații despre discuțiile private ale Beijingului cu Moscova și, de atunci, nu au văzut nicio dovadă că China trimite arme. În mod similar, eforturile Rusiei de a achiziționa rachete ghidate din Iran nu au dat roade până acum.

Un alt succes aparent a fost Egiptul. În timp ce oficialii americani făceau presiuni discrete asupra Cairoului pentru a furniza obuze de artilerie Ucrainei, agențiile de informații americane au adunat informații potrivit cărora oficialii egipteni ar putea furniza, de asemenea, armament Rusiei.

După o presiune diplomatică din partea Statelor Unite și a Marii Britanii, egiptenii au părut a fi de partea americanilor. Potrivit unui raport ulterior al serviciilor de informații, președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi a respins ideea ca Cairo să aprovizioneze partea rusă.

Oficialii americani au declarat că s-a convenit asupra unui contract de producție cu producătorii de armament egipteni de stat pentru a produce obuze de artilerie pentru Statele Unite și pentru contractorii americani, care, la rândul lor, le vor trimite în Ucraina.

Șansele ca Putin să se declare învins, egale cu zero

Unele țări europene, inclusiv Franța, fac presiuni pentru negocieri, notează NYT.

Pentru ca ucrainenii să forțeze o negociere reală, ei trebuie să se asigure că „orgoliul lui Vladimir Putin, aroganța sa, sunt înțepate”, a declarat William J. Burns, directorul Agenției Centrale de Informații, în cadrul unui discurs la Universitatea Rice la începutul acestei luni.

Ucrainenii au declarat că nu vor fi de acord cu niciun fel de negocieri de pace până când nu îi vor respinge pe ruși și nu vor câștiga mai mult teritoriu.

Șansele ca Putin să dea înapoi sau să își reducă pierderile ca răspuns la o contraofensivă ucraineană de succes, a declarat oficialul european de rang înalt, sunt „mai mici de zero”. În schimb, a spus oficialul, Putin va opta probabil să cheme mai mulți soldați și să-i trimită în luptă.

Celeste A. Wallander, asistentul secretarului american al apărării pentru afaceri de securitate internațională, a declarat că nu există niciun semn că Putin este pregătit pentru un compromis. „Există foarte puține dovezi și puține motive să credem că Putin va renunța la obiectivul său strategic de a subjuga Ucraina din punct de vedere politic, dacă nu pe deplin militar”, a declarat ea într-un interviu. „Acesta a fost obiectivul său, nu doar de un an, ci durează de aproape un deceniu. Așa că nu există niciun semn că renunță la asta.”