Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat în timpul unui interviu cu jurnaliştii scandinavi că așteptata contraofensivă a Forţelor de Apărare va implica eliberarea peninsulei Crimeea, anexată temporar, scrie publicația Yle.

Dar el a menționat că succesul armatei ucrainene depinde în mare măsură de furnizarea continuă de arme occidentale de la parteneri.

"Vrem să salvăm cât mai multe vieți, așa că numărul de arme contează. Este mai ieftin pentru alte țări să sprijine Ucraina acum decât să sporească riscurile unui al treilea război mondial", a spus el, refuzând să divulge orice alte detalii despre contraofensivă.

Zelenski a adăugat că motivația armatei ruse scade din ce în ce mai mult în fiecare zi. Dar pe lângă aceasta, le este frică de consecințele retragerii.

Sevastopolul, atacat cu drone. Incendiu puternic la un rezervor de stocare a combustibilului

Şeful autorităţii ruse din Sevastopol a susţinut că un atac cu dronă lansat sâmbătă a provocat un incendiu la un rezervor de stocare a combustibilului din golful Kozacha, relatează Kyiv Independent.

"Un rezervor de combustibil este în flăcări în apropierea străzii Fraţii Manganari din zona golfului Kozacha. Potrivit informaţiilor preliminare, incendiul a fost provocat de atac cu dronă", a scris Mikhail Razvozhaev pe Telegram, conform Kyiv Independent.

The Russian occupational forces are requesting additional help to extinguish the raging fire in the occupied city of Sevastopol, including aerial firefighting. #Sevastopol #Crimea #Ukrainepic.twitter.com/ameWdbZaPe