După eliberarea localității Robotîne trupele ucrainene au luat în vizor următoarea redută a rușilor de pe aceeași axă care duce la Melitopol, localitatea Novoprokopivka, pe care însă încearcă să o flancheze cu ajutorul a două unități de trupe aeropurtate, relatează Forbes. Între satele Rabotino, Verbovoie și Novoprokopovka, se decide soarta întregii campanii de vară din sudul Ucrainei.

Între satul Rabotino, eliberat de ucraineni în urmă cu o săptămână, și satul Verbovoie, aflat încă sub controlul forțelor ruse, probabil s-a format o gaură în apărarea Rusiei, pe care doar forțe slabe încearcă să se închidă. Acolo se află și cele mai slabe fortificații ale liniei principale de apărare rusă. Toate acestea au produs o criză pentru Forțele Armate Rusiei.

Pe 29 și 30 august, trupele ucrainene au fost văzute la periferia Verbovei și pe înălțimile de la est de Novoprokopovka. Capturarea zonei Novoprokopovka le va deschide calea către Tokmak, dar va fi greu de străbătut: pentru aceasta, Forțele Armate ale Ucrainei trebuie să securizeze flancul de la Verbovoie.

În următoarele săptămâni, soarta întregii campanii de vară poate fi decisă în triunghiul Rabotino-Verbovoie-Novoprokopovka. Forțele Armate ale Ucrainei au încă un avantaj și inițiativă datorită introducerii mai multor brigăzi noi în luptă la sfârșitul lunii iulie - începutul lunii august. Cu toate acestea, problema pentru comandamentul ucrainean este că a epuizat deja aproape toate rezervele disponibile, în timp ce Forțele Armate RF tocmai au început să transfere noi unități în direcția principală.

Trupele ucrainene și-au continuat ofensiva împotriva liniei de apărare fortificate rusești situate la sud și la est de sat. La est de Rabotîno, linia era ruptă, unități ucrainene au fost văzute la câțiva kilometri sud-est, lângă satul Novoprokopovka. Cu toate acestea, avansarea ulterioară a Forțelor Armate ale Ucrainei este împiedicată de faptul că flancurile de la orașul Orekhovo la Rabotino sunt pisate de artileria rusă. Acest lucru complică livrarea de întăriri, muniție și evacuarea răniților. Pentru a securiza flancurile, Forțele Armate ale Ucrainei încearcă să elibereze satele de la est și vest de Rabotino - Verbovoie și Kopani. Pe 30 august, unitățile ucrainene au ajuns la periferia orașului Verbove.

Comandamentul rus este conștient de pericolul unei breșei: un număr impresionant de rezerve ale forțelor ruse au început să sosească în zona Rabotîno. O parte semnificativă a rezervelor Grupului de Sud a fost deja trimisă în luptă, iar acum ar trebui să ne așteptăm la transferul de trupe din alte direcții, scrie publicația rusă independentă Meduza.io.

Infanteria uşoară ucraineană, cel mai probabil elemente de recunoaştere, s-au infiltrat la est de fortificaţiile de câmp ruseşti de lângă Verbove. Filmările publicate miercuri arată infanterie ucraineană la periferia de nord-vest a Verbove, sugerând că apărarea rusă slăbește acolo.

