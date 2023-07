Pădurea Serebrianski, noul Bahmut. Rusia încearcă să distragă atenţia Kievului de la ofensiva sa printr-o desfăşurare masivă de trupe în est

Axa Kupiansk și Lîman din estul Ucrainei se transformă rapid într-unul dintre cele mai fierbinți puncte ale războiului. Armata ucraineană raportează că Rusia a umplut regiunea cu peste 100.000 de soldați și 900 de tancuri — aproape la fel de multe câte a dislocat URSS în timpul ocupației Afganistanului.

Pentru unii analiști este un semn că Vladimir Putin este disperat după o fărâmă de lumină în războiul său dezastruos.

„Putin trebuie să vândă măcar o victorie pentru a ieși cumva din operațiunea eșuată”, a declarat Sviatoslav Dubina, un comandant de pluton ucrainean care apără o poziție în acea zonă, într-un interviu pentru The Daily Beast.

Bătăliile din regiune, inclusiv din orașul Kupiansk, au fost atât de istovitoare încât Dubina prezice că supraviețuitorii vor spune povești „cutremurătoare” generațiilor viitoare.

„Există un loc numit pădurea Serebrianski, unde am dus lupte mai grele decât în ​​orașul Bahmut, deoarece nu există ziduri de beton care să ne protejeze, doar copaci și tranșeele pe care le-am săpat”, a spus Dubina. „Putem câștiga acest război împotriva forțelor ruse superioare doar cu tehnologii superioare – pentru asta trebuie să fim inteligenți, iar aliații noștri occidentali ar trebui să furnizeze arme de înaltă precizie chiar acum, fără să așteptăm nouă luni, ca anul trecut.”

Rusia este hotărâtă să preia controlul pădurii Serebrianski, văzută ca o poartă către orașul Lîman, pe care Ucraina l-a eliberat anul trecut, la doar o zi după ce Rusia a susținut că a anexat orașul. Potrivit informațiilor ucrainene, Putin a ordonat trupelor sale să ocupe întreaga regiune Donețk și Lugansk din Ucraina până în martie a acestui an. Dar nu se poate controla acele regiuni fără a trece de pădure – și acel plan a eșuat.

Asta nu înseamnă că rușii și-au pierdut complet șansa de a cuceri Donețk și Lugansk.

„Cel mai bun scenariu pentru ruși ar fi dacă trupele noastre s-ar retrage dincolo de râul Severski Donețk – asta ar însemna că Rusia a preluat regiunea Lugansk”, a spus Dubina, în vârstă de 49 de ani. „Asta s-ar putea întâmpla doar dacă reușeau să treacă prin apărarea noastră din regiunea Lugansk”. Operațiunea rusă din regiunea Lugansk este cunoscută și ca „proiectul mare al lui Gherasimov”, a declarat pentru The Daily Beast Aleksi Arestovici, un analist din Kiev și fost consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„De la începutul lunii mai, am câștigat în lupta contra baterie datorită armelor noastre de înaltă precizie. Am câștigat în bătălii de artilerie cu Hammer, M777 Howitzer și RCH-155 SAU – iar rușii nu pot face nimic în acest sens.”

Dar ucrainenii se confruntă cu lipsuri

„Avem lipsă nu numai de arme și rachete de înaltă precizie, ci și de cele mai elementare: mortiere, mitraliere, muniție”, a spus el. „Dar trebuie să apărăm granița de o mie de kilometri cu Belarus în nord și granița cu Transnistria în sud, așa că forțele nu pot fi concentrate doar în regiunea Lugansk, unde există forțe rusești mult superioare”, a spus Arestovici.

Plutonul lui Dubina a ajuns la pozițiile lor din Lugansk la începutul lunii martie, după ce a eliberat părțile ocupate din regiunea Harkov. De la începutul lunii martie și până la mijlocul lunii aprilie, plutonul lui ține poziția sub focul constant al rușilor.

„Au loc zilnic câte cinci sau șase asalturi din partea rușilor. Asta se întâmpla deja chiar înainte de a ajunge noi”, a declarat Dubina, care a petrecut trei luni apărând poziții în pădurea Serebryanskiy.

„Soldații ruși desemnați să sape fortificații sunt forțați să sape opt metri de tranșee pe schimb... săpau chiar și sub focul nostru de artilerie în grabă să termine tranșeele“.

De la începutul contraofensivei din 8 iunie, forțele ucrainene au recucerit aproximativ 482 de kilometri din teritoriul său, croindu-și drum prin câmpurile de mine rusești și prin bătălii brutale. Dacă ar fi fost mai bine echipați, s-ar fi putut descurca și mai bine, a spus Dubina,

„Echipamentele video de observare de la distanță, care costă în jur de 15 USD, ar fi putut înlocui patru soldați de care avem nevoie pentru a menține pozițiile de supraveghere timp de 24 de ore pe front”, a spus Dubina. „Pentru a câștiga acest război, trebuie să salvăm toate viețile soldaților noștri. Am putea face asta doar echipând forțele noastre cu mai multe drone și tehnologie. Dar am așteptat luni și luni muniția, până când comandanții noștri au strigat, practic, după ajutor – am pierdut timpul.”

Michael Bociurkiw, de la Atlantic Council a împărtășit preocupări similare cu privire la muniție.

„Forțele ruse au un moral slab și sunt prost echipate, dar strategia pe care o folosesc este, din păcate, decalajul de timp pentru aprovizionarea cu muniția. Având în vedere situația, Ucraina ar putea începe să lovească cu rachete cu rază lungă de acțiune – indiferent dacă Occidentului îi place sau nu – în ținte militare cheie din teritoriul ocupat de ruși”, a spus el pentru The Daily Beast.

Rusia încearcă să distragă atenţia Kievului de la ofensiva sa printr-o desfăşurare masivă în est

Armata rusă a concentrat circa 100.000 de oameni şi aproximativ 1.000 de tancuri în apropiere de Lîman şi Kupiansk pentru a forţa Ucraina să trimită în partea de nord-est a frontului o parte din trupele pe care intenţionează să le desfăşoare în sud, a declarat vineri, 28 iulie, colonelul ucrainean în rezervă Serghi Grabski.

"Rusia se foloseşte de tacticile sale tradiţionale pentru a distrage atenţia forţelor armate ucrainene, concentrate acum în sud", afirmă Grabski.

Colonelul în rezervă a amintit că numărul de trupe ruseşti care - potrivit estimărilor făcute publice recent de Ministerul Apărării ucrainean - sunt concentrate în zona Lîman-Kupiansk se apropie de cei 160.000 de soldaţi şi 1.200 de tancuri mobilizate de Moscova în momentul declanşării invaziei la 24 februarie 2022.

Cu toate acestea, a precizat Grabski, Rusia nu a reuşit să forţeze Ucraina să îşi schimbe planurile şi să-şi neglijeze contraofensiva în sud, întrucât Ucraina este capabilă să îşi menţină poziţiile doar cu "rezervele sale tactice" şi fără a fi nevoită să îşi folosească "rezervele operaţionale" în această zonă a frontului.

"(Ruşii) au avansat lent, au câştigat nişte teritoriu şi au străpuns apărarea ucraineană pe o distanţă de aproximativ trei sau patru kilometri, dar, din punct de vedere strategic, această operaţiune de diversiune nu şi-a atins obiectivele", spune expertul citat.

Grabski subliniază, de asemenea, că în satul Karmazinivka, la sud-est de Kupiansk şi la nord-est de Lîman, forţele ucrainene au blocat avansul rusesc şi chiar au forţat trupele de ocupaţie să se retragă de pe poziţiile lor. "Frontul este acum stabilizat", a conchis ofiţerul în rezervă.

Cucerirea Staromaiorske permite Ucrainei să se apropie de linia a doua a defensivei ruse

Cucerirea localităţii Staromaiorske, anunţată joi de armata ucraineană, în sud-vestul regiunii Doneţk, permite Ucrainei să se apropie de a doua linie a defensivei ruse de care va trebui să treacă pentru a-şi putea continua înaintarea spre portul ocupat Berdiansk, a declarat vineri expertul militar ucrainean Serghei Grabski.

"Este prea devreme pentru a sărbători aceasta ca pe un mare succes, dar (cucerirea localităţii) arată în mod clar că forţele ucrainene reuşesc să avanseze în condiţii foarte dificile", a declarat pentru EFE colonelul ucrainean în rezervă.

Recuperarea Staromaiorske, explică Grabski, permite Ucrainei să-şi îmbunătăţească poziţia tactică în această zonă a frontului şi va ajuta forţele Kievului să-şi "extindă acţiunile ofensive pentru a se apropia mai întâi şi apoi a distruge a doua linie de apărare rusă".

Întrebat despre câmpurile de mine dense care complică contraofensiva ucraineană, ofiţerul în rezervă cu experienţă în misiuni internaţionale în Irak şi în Balcani anticipează că acestea nu vor mai pune aceeaşi problemă atunci când forţele ucrainene vor trebui să atace linia a doua.

"Nu putem spune că vom întâlni acelaşi nivel de densitate", spune Grabski, care explică faptul că aglomerarea cu explozibili a acestei a doua linii ar crea, de asemenea, obstacole serioase pentru trupele ruse însele în manevrele lor de răspuns la atacurile ucrainene.

Acest colonel în rezervă consideră că Ucraina nu a creat încă condiţiile necesare pentru lansarea unei ofensive mecanizate pe scară mai largă, aşa cum Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) şi alte surse care urmăresc conflictul susţin că s-ar putea să se fi produs deja pe frontul de vest, în regiunea sudică Zaporojie.

Ucraina, potrivit lui, trebuie să continue epuizarea trupelor ruse cu tactica actuală de a lansa în atac grupuri mici de soldaţi uşor înarmaţi, distrugând în acelaşi timp cât mai multe unităţi de artilerie şi alte obiective ruse, pentru a slăbi forţele de ocupaţie înainte de a arunca în luptă mai multe trupe şi echipamente.

Generalul Richard Barrons, fost șef al comandamentului comun al Regatului Unit, a comparat progresele Ucrainei cu cele realizate de Aliați în Normandia după Ziua Z în al Doilea Război Mondial.

El a spus că apărarea Rusiei este „de manual” și că câștigurile suplimentare pentru Kiev vor depinde de cât de repede ar putea Moscova să trimită întăriri în zonă.

„În zilele de după Ziua Z, germanii au fost prea lenți pentru a-și pune Panzer-urile în locurile potrivite, deoarece erau prea departe. Dacă acele tancuri ar fi apărut în ziua aceea, Aliații nu ar fi debarcat niciodată pe plajă”, a spus el pentru The Times.

Ucraina şi-a început contraofensiva terestră la începutul lunii iunie. În prezent, forţele ucrainene atacă în trei sectoare ale liniei frontului: la Bahmut, în est, în zona Staromaiorske, în sud-est, şi în Zaporojie, în sud.