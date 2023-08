„Tactic, cu viclenie, cu echipamente occidentale, forțele armate ucrainene sparg apărarea rusă. Succesul este doar o chestiune de timp”, spun comandanții din prima linie

În ciuda luptelor dure și a pierderilor grele, comandanții ucraineni spun că forțele lor sunt într-o formă mai bună acum decât în urmă cu câteva luni, în timp ce trupele ruse par să fie într-o stare mai proastă.

În ciuda luptelor obositoare, forțele ucrainene avansează de-a lungul unei mari părți a frontului de aproape 1000 de kilometri, iar comandanții și soldații veterani spun că sunt într-o formă mai bună acum decât în urmă cu șase sau 12 luni.

„Dacă în urmă cu un an desfășuram operațiuni defensive și aveam sarcina de a ține pe loc inamicul, acum avem capacitatea de a ataca”, a spus colonelul Dmitro Lisiuk, comandantul Brigăzii 128 Vânători de Munte, într-un interviu acordat din prima linie pentru The New York Times.

Ofițerii ucraineni sunt aproape invariabil optimiști. Chiar dacă contraofensiva a dat doar rezultate mixte până acum, cu trupele ucrainene încetinite de câmpurile dense de mine rusești și puterea de foc susținută, ei descriu perioadele anterioare ca fiind mai dure decât aceasta.

Optimismul lor este temperat de conștientizarea din ce în ce mai profundă că războiul poate să continue cel puțin încă câțiva ani. Unii comandanți vorbesc chiar de o stare permanentă de conflict.

Dar colonelul Lisiuk și alți comandanți militari intervievați în ultimele săptămâni indică ceea ce ei descriu ca fiind o serie de schimbări încurajatoare. Unitățile lor sunt mai bine pregătite și echipate ca niciodată, datorită ajutoarelor occidentale de miliarde de dolari.

Armata ucraineană a schimbat strategia

Ei au descoperit cum să gestioneze pregătirea noilor soldaților și cum să-și reînnoiască rândurile după pierderi, chiar și în timp ce continuă să lupte. Aproape fiecare unitate a crescut în profesionalism și dimensiune: batalioanele s-au transformat în brigăzi, iar grupurile de voluntari în unități oficiale ale armatei.

Artileria occidentală cu rază mai lungă de acțiune și, în special, munițiile cu dispersie furnizate recent de Statele Unite s-au dovedit eficiente în distrugerea nu numai a concentrațiilor de trupe rusești, ci și a blindatelor și a artilerie ruse.

Întăririle ruse s-au oprit, reticente în a ajunge în raza de acțiune a armelor Ucrainei, au spus mai mulți comandanți.

„Nu se pot apropia mai mult, altfel vor fi distruși”, a spus Lt. Așot Arutiunian, șeful unei unități de drone a Armatei de Voluntari a Ucrainei. Rusia a recurs la alte arme, folosind mai multe bombe aviatice și lovituri cu rachete, a spus el.

Chiar dacă nu recucerește rapid teritoriul, contraofensiva semnalează o schimbare de perspectivă pentru luptătorii ucraineni.

Timp de mai bine de un an, unități precum Brigada 128 Vânători de Munte au primit ordin să țină linia de-a lungul frontului Zaporojie, adesea o sarcină sumbră de apărare a tranșeelor ​​și a pozițiilor fortificate sub bombardament constant. Colonelul Lisiuk a fost însărcinat cu reconstruirea brigăzii după ce a suferit pierderi grele și și-a pierdut comandantul în decembrie.

Majoritatea comandanților experimentați ai Ucrainei au spus și-au dat seama din contraofensivele anterioare că generalul Valeri Zalujnii, șeful forțelor armate, și generalii săi de vârf sunt adepții tacticilor înșelătoare.

Anul trecut, Ucraina a vorbit despre contraofensiva sa din regiunea de sud Herson și apoi a surprins lumea și multe dintre propriile trupe, cu o breșă bruscă a liniilor rusești în regiunea de nord-est a Harkovului.

Contraofensiva din Herson s-a desfășurat prin distrugerea rutelor de aprovizionare rusești, ceea ce i-a forțat în cele din urmă pe ruși să se retragă de pe teritoriul de la vest de Nipru.

Cele două campanii de succes le-au dat multor soldați și ofițeri ucraineni de pe front încredere în planul general al generalului Zalujni, chiar și atunci când trupele erau afectate, precum noile brigăzi care au condus contraofensiva.

„Am fost dezamăgiți, am crezut că vor pătrunde rapid spre mare”, a spus un comandant adjunct de batalion în vârstă de 30 de ani din Brigada 80 de Asalt Aeropurtat, care luptă pe frontul de est. El și-a dat doar indicativul, Tysen, conform protocolului militar.

Dar Tysen a spus că are prieteni care luptă în sud și au rămas încrezători.

„Tactic, cu viclenie, cu echipamente occidentale, forțele armate ucrainene sparg apărarea rusă”, a spus el. „Succesul este doar o chestiune de timp.”

Truple ruse sunt într-o stare jalnică

Forțele ruse au lansat o nouă ofensivă în nord-estul Ucrainei către orașul Kupiansk, dar unitățile ucrainene spun că au reușit să le țină la distanță.

Tysen și alți comandanți au spus că forțele ruse pe care le-au văzut păreau a fi într-o formă mai proastă decât cele ucrainene.

„Comparativ cu începutul războiului, echipamentul și personalul lor sunt într-o stare foarte jalnică”, a spus Tysen.

Pe frontul de sud, soldații și comandanții au spus că există semne că artileria ucraineană uzează unitățile ruse, în mare parte datorită munițiilor cu dispersie americane.

„Le folosim destul de eficient”, a spus colonelul Lysiuk. „Au sosit la mijlocul lunii iulie. Și le folosim în mod constant.”

„Am distrus o mare parte din artileria inamicului în acest timp”, a spus el. „Dacă înainte funcționau 20 de arme inamice, acum sunt două până la patru.” Există, de asemenea, semne, a spus el, că rușii „nu pot menține pregătirea constantă pentru luptă”.

Tactica a contat, de asemenea, a spus Herson, adjunct al comandantului Batalionului 129 Apărare Teritorială.

Fost administrator guvernamental în vârstă de 41 de ani, care s-a înrolat după invazia rusă de anul trecut, Herson și-a condus unitatea într-un asalt combinat asupra satului Neskucine la începutul contraofensivei.

Majoritatea comandanților ucraineni au spus că liderii lor au arătat mult mai multă preocupare pentru viețile oamenilor lor decât comandanții ruși. Câțiva au spus că ezitarea costă uneori mai multe vieți ucrainene.

Un ofițer al forțelor de operațiuni speciale, Oleksii, a cărui unitate a pierdut 15 oameni în patru zile de atacuri eșuate asupra unui sat la începutul contraofensivei, a spus: „Dacă am fi avut ordine mai aspre, că nu aveam opțiune, că trebuie să luăm satul, am fi fost mai determinați. În schimb, comandanții au întârziat operațiunea, dând rușilor timp să mineze tranșeele, a spus el. Apoi, când primul asalt a fost în dificultate, comandanții s-au retras pentru a se regrupa în loc să trimită întăriri. Dacă ai face-o dintr-o singură apăsare, ai reuși și ai pierde mai puțini oameni. S-au gândit că vom încerca să pierdem mai puțini oameni, iar acum aproape tot grupul nostru este în spital,” a spus el.

Condiții pentru o rupere a frontului

Loviturile ucrainene asupra zonelor din spatele frontului rusesc degradează în mod demonstrabil moralul forțelor Moscovei din Ucraina, ceea ce ar putea amenința stabilitatea apărării rusești în mai multe zone critice ale frontului, notează Institutul pentru Studiul Războiului în ultima sa evaluare.

Unitățile rusești de pe linia frontului, în special din sudul Ucrainei, s-au confruntat frecvent cu un moral degradat în urma loviturilor ucrainene asupra zonelor de ariergardă.

Problemele de moral se pot intensifica și răspândi rapid în rândul unităților rusești de pe linia frontului în cazul în care o unitate aflată sub presiune cedează, ceea ce ar putea răspândi panica și ar putea reduce în mod semnificativ eficacitatea de luptă a altor forțe ale Moscovei.

Ruperea unei unități rusești de pe linia frontului ar amenința integritatea celorlalte apărări de pe linia frontului, iar o astfel de ruptură în linia frontului rusesc ar oferi o vulnerabilitate pe care forțele ucrainene ar putea să o exploateze.

De asemenea, este probabil ca forțele rusești să nu dispună de rezervele necesare pentru a face o rotație de trupe sau a înlocui rapid o unitate destrămată, ceea ce face imperativă păstrarea moralului în unitățile din linia frontului.

Problemele de moral referitoare la apărarea rusă împotriva operațiunilor de contraofensivă ucrainene sunt relevante doar dacă forțele ucrainene pot degrada moralul rusesc până la punctul de rupere și pot profita de acest lucru.

Aceste probleme de moral nu vor conta dacă forțele rusești nu cedează sub această presiune.

Nu există nicio modalitate de a prezice dacă, când sau unde ar putea ceda o unitate rusă sub o presiune susținută, dar forțele ucrainene creează condiții pentru a crește probabilitatea unei astfel de evoluții.

