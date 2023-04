Diamante, blănuri, Rolls Royce: Viața de lux a soției unui vicepremier rus care face cumpărături la Paris și plajă la St Tropez, în ciuda sancțiunilor

Paris! Orașul Luminilor, al dragostei, dar și capitala mondială a cumpărăturilor pentru soțiile cleptocraților și ucigașilor ruși. Cum este posibil ca soției unui oficial rus sancționat să i se permită să se distreze în capitala unei țări UE, în ciuda sancțiunilor, se întreabă presa mondială?

Aceasta este Svetlana Maniovici, soția ministrului adjunct al Apărării din Rusia, Timur Ivanov, vinovat și el de invadarea Ucrainei și uciderea a mii de oameni nevinovați.

Este o femeie cu gust pentru lucrurile cele mai scumpe. Svetlana a închiriat o vilă în Saint Tropez pentru 150.000 euro pe lună. Iahtul ei acostează în Napoli. Ea deține un retro Rolls-Royce Corniche pe care îl conduce la Moscova, care se pare că îi place atât de mult, încât și-a cumpărat un al doilea pentru a se plimba pe Riviera Franceză.

