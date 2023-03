De ce a început Rusia să returneze copii ucraineni. Semnalele de după mandatul de arestare al lui Putin

Comisarul Radei Supreme pentru drepturile copilului, Dmitro Lubineț, consideră că, după decizia Curții Penale Internaționale de a emite un mandat de arestare pentru președintele rus Vladimir Putin și pentru Avocatul Poporului din Rusia, Maria Lvova-Belova, Moscova va începe să returneze copiii răpiți anterior din Ucraina. în mod sistematic.

„Nu pot spune public multe detalii, dar o voi spune în calitate de persoană care participă direct la asta. După emiterea mandatului de arestare, am primit semnale care ar putea indica că Federația Rusă va începe să returneze copiii ucraineni în mod sistemic. ”, a spus Lubineț, citat de zn.ua.

Lubineț a spus că în prezent Ucraina a înregistrat 16.228 de cazuri de deportare a copiilor ucraineni de către Rusia, dar anchetele sunt încă în curs.

„ De fapt, aceasta este o mică parte din numărul total de copii care au fost deportați de Federația Rusă. Pot fi sute de mii <…> Copiii noștri sunt tratați cu cruzime, sunt create tabere separate de „reeducare”, unde majoritatea copiilor sunt supuși torturii și presiunii psihologice, a spus ombudsmanul, adăugând că aceste fapte au fost înregistrate nu numai de Ucraina, ci și de o serie de organizații internaționale. Evaluăm fiecare fapt și avem exemple pozitive despre cum să ne recuperăm copiii”.

Uniunea Europeană va organiza, în parteneriat cu Varșovia și Kiev, o conferință cu scopul de localiza copiii răpiți din Ucraina de Rusia și a-i aduce înapoi în țara lor, a anunțat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după un summit de la Bruxelles, relatează AFP.

"Este un memento înfiorător al celor mai întunecate vremuri din istoria noastră, deportările copiilor care au loc acolo. Este o crimă de război", a declarat oficialul german după summit-ul de la Bruxelles.

„Știm că 16.200 de copii au fost deportați, doar 300 s-au întors de atunci”, a continuat ea la o conferință de presă.

Ea a adăugat că „aceste acțiuni criminale justifică pe deplin mandatele de arestare emise de Curtea Penală Internațională” la 17 martie împotriva președintelui rus Vladimir Putin și a comisarului rus pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, pentru „deportarea ilegală a copiilor ucraineni în timpul invaziei ruse”.

„În parteneriat cu ucrainenii, prim-ministrul (polonez) Mateusz Morawiecki și cu mine am lansat o inițiativă de repatriere a acestor copii răpiți de Rusia. Pentru aceasta vom organiza o conferință (...) dorim să exercităm presiuni internaționale pentru ca toate măsurile posibile să fie luate pentru a-i găsi pe acești copii”, a spus ea la conferința de presă.

Ea nu a oferit detalii despre data sau locația acestui eveniment.

Scopul este „de a ajuta organismele ONU și organizațiile internaționale relevante să obțină informații mai cuprinzătoare” despre copiii deportați, a spus ea. „Aceasta include și copiii care au fost adoptați sau transferați în familii de plasament ruse”, a spus ea.

Un grup de 17 copii a revenit în Ucraina, cu ajutorul unui ONG, din ”deportarea” din Rusia sau din teritorii ucrainene ocupate, relatează AFP.

17 Ukrainian children deported by Russia to its territory are finally in Ukraine. pic.twitter.com/AZmWs13kQd