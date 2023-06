Tancurile Leopard 2 și vehiculele Bradley au salvat soldații ucraineni în atacul de lângă Mala Tokmacika

La o săptămână după începerea mult-așteptatei contraofensive din 2023, armata ucraineană avansează pe patru axe în sud, în regiunile Zaporojie și Donețk.

„În unele zone, forțele ucrainene au făcut probabil progrese semnificative și au pătruns în prima linie de apărare rusă. În alte zone, progresul ucrainean a fost mai lent”, a menționat Ministerul Apărării al Marii Britanii.

Cea mai dificilă direcție militară pentru ucraineni - de la Orihov și Mala Tokmacika de-a lungul liniei frontului până la Tokmak - poate fi și cea mai utilă.

„ Dacă ucrainenii pot sparge tranșeele și fortificațiile de pământ din jurul Tokmak și pot traversa râul cu același nume, vor putea pătrunde spre Melitopol, un oraș strategic lângă Marea Azov. Eliberarea Melitopolului ar tăia rutele de aprovizionare terestre către Crimeea, atenuând situația din peninsulă în ajunul posibilelor eforturi ale Ucrainei de a expulza ocupanții ruși”, scrie Forbes.

Importanța extremă a Tokmak ajută la explicarea de ce armata ucraineană și-a îndreptat cele mai grele brigăzi și cele mai bune echipamente către linie și de ce rușii depun toate eforturile pentru a menține frontul aici.

„Tokmak... este un nod feroviar și un centru logistic extrem de important pentru ruși ”, a explicat Mike Martin, cercetător la Departamentul de Studii Militare de la King's College din Londra.

Inginerii ruși au construit fortificații mari în și în jurul Tokmok. La sud de oraș însă, șanțurile și terasamentele - și probabil câmpurile de mine - sunt mult mai subțiri.

Garnizoana acestor fortificații este păzită de un grup rusesc mare, bine echipat. De la nord la sud, regimentele 503, 291, 70 și 429 infanterie motorizată, unele formațiuni de rezervă și batalioane de mercenari au fost dislocate aici. Poate 10 mii sau mai mulți oameni în prima linie și sute de vehicule blindate.

Aceste trupe așteaptă în spatele câmpurilor minate dense și a unor zone predeterminate unde se află artileria. Drone rusești, elicoptere de atac și bombardiere de luptă patrulează peste ele. Nu este surprinzător, când Brigada 33 Mecanizată și Brigada 47 de Asalt s-au deplasat spre sud de-a lungul axei Tokmak la începutul săptămânii trecute, au fost lovite puternic.

Forbes scrie că brigăzile 33 și 47 sunt înarmate cu tancuri Leopard 2 de fabricație germană și BMP-uri M2 de fabricație americană. Cu toate acestea, „au rămas blocate într-un câmp minat de lângă Mala Tokmacika”, la capătul nordic al direcției Tokmakci, joi dimineață.

