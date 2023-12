Dronele au preluat controlul în războiul din Ucraina, uneori luptându-se între ele și ducând provizii ca niște soldați

Războiul cu drone din Ucraina se încălzește, pe măsură ce ambele părți găsesc modalități inovatoare de a le folosi pentru a-și proteja trupele și pentru a viza inamicii peste liniile de luptă în mare parte blocate.

Este un semn al cât de eficiente au fost dronele pentru Ucraina și Rusia și vorbește despre investițiile continue pentru a le face mai utile și mai înfricoșătoare pe câmpul de luptă.

Săptămâna aceasta, videoclipul împărtășit de forțele terestre ucrainene a arătat o interacțiune destul de ciudată între un vehicul aerian fără pilot (UAV) și un vehicul terestru fără pilot (UGV) lângă Avdiivka.

În filmare, un UGV rusesc este văzut mergâbd pe un drum înzăpezit. Ucraina a declarat că drona livra muniție unei unități rusești din apropiere, o tactică care scutește trupele aflate într-un vehicul de a merge într-o misiune periculoasă de realimentare. Forțele rusești luptă de luni de zile în Avdiivka și încearcă o nouă ofensivă împotriva apărării ucrainene din această zonă.

Dar înainte ca UGV-ul să poată ajunge cu muniție la trupele rusești, o dronă ucraineană explozivă apare de nicăieri, se înalță în zbor și se izbește direct în drona rusă care explodează imediat.

Deși au existat multe alte cazuri de luptă dronă conra dronă, aceasta evidențiază cât de dependente au ajuns Rusia și Ucraina în domeniul vehiculele fără pilot, în acest caz folosindu-le atât ca instrument logistic, cât și ca armă pilotată.

Un alt videoclip recent vorbește și despre această evoluție. Vineri, 15 deembrie, imagini cu un UGV ucrainean participând la operațiuni de deminare au fost distribuite online.

Interesting video of a Ukrainian small UGV platform for demining ops - it stretches out the UZP-77 hose-like, mine-clearing line charge assembly that explodes and detonates mines along its path. Obviously, this was not a live fire test - Ukrainians wanted to see if UZP can be… pic.twitter.com/0WIWuk2GJs