Un petrolier rusesc a fost lovit de drone ucrainene în strâmtoarea Kerci, a anunţat presa rusă, la doar o zi de la atacul asupra bazei navale din apropierea portului Novorossiisk din sudul Rusiei, relatează The Guardian.

În timpul nopții, ucrainenii au atacat un important petrolier al Federației Ruse care transporta combustibil pentru soldații ruși. Kyiv Post a postat mai multe imagini cu petrolierul rusesc lovit de o dronă maritimă ucraineană.

Bit of a long thread here. The Russian tanker hit overnight by a Ukrainian USV, Sig, was a prolific sanctions violator and a major lifeline for the Russian war effort in Syria. pic.twitter.com/cZfRBU5zKI — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 5, 2023

Imagini separate care circulă pe rețelele de socializare arată momentul în care drona lovește vasul. Nava SIG cântărește 5.000 de tone și se numără printre cele mai bune petroliere din Rusia. Moscova a folosit-o pentru a transporta combustibil în timpul războiului.

Footage from the Ukrainian USV that targeted the Russian tanker Sig off the Kerch Strait, with a hit on the waterline near the engine room. pic.twitter.com/YEFkuaGpLv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 5, 2023

A fost construit în 2014 și este deținut de Transpetrochart, care are sediul în Sankt Petersburg. Petrolierul chimic a fost sancționat de SUA pentru furnizarea de combustibil pentru avioane către Siria în 2019.

Deteriorarea navei de asalt amfibiu Olenegorski Gorniak este o lovitură semnificativă pentru flota Mării Negre a Federației Ruse, susțin serviciile de informațiile britanice

Potrivit analiștilor britanici de informații, atacul asupra navei de debarcare a marinei ruse Olenegorski Gorniak din noaptea de 4 august este o lovitură semnificativă pentru flota Mării Negre a Federației Ruse. Nava de 3.600 de tone și 113 metri lungime este cea mai mare navă rusă grav avariată după scufundarea crucișatorului Moskva pe 13 aprilie 2022.

Nava a fost grav avariată în apropierea bazei Flotei Mării Negre din Novorossisk, unde Rusia și-a mutat majoritatea unităților din cauza amenințării mari pentru Sevastopol.

Potrivit serviciilor de informațiile britanice, imaginile cu nava, înclinată la un unghi de 30-40 de grade, indică faptul că au fost sparte mai multe compartimente etanșe sau că eforturile echipajului de a elimina avariile au fost ineficiente. Într-o altă înregistrare se poate vedea cum nava de război este remorcată.

Footage of the Ukrainian USV hitting the Russian Ropucha class LST. pic.twitter.com/ksLP9PZfE5 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 4, 2023

Imaginile cu momentul în care o drona navală ucraineană a ajuns la nava de debarcare rusească Olenegorsk Gornik din cadrul Proiectului 775 par să confirme că vehiculul fără pilot nu a fost distrus în momentul în care se apropie, contrazicând varianta Ministerului rus al Apărării, care a afirmat că dronele maritime ucrainene ce au atacat vineri dimineața o bază navală rusă din apropierea portului Novorossiysk de la Marea Neagră, au fost distruse de navele de război rusești. În urma atacului, nava Olenegorski Gorniak a fost grav avariată și în prezent nu își poate îndeplini misiunile de luptă.

Potrivit unor canale ucrainene, operațiunea a fost efectuată de Marina ucraineană și Serviciului de Securitate al Ucrainei.

Informația este confirmată pentru Reuters de o sursă din interiorul SBU.

Drona de suprafață era încărcată cu 450 de kilogramde de TNT, iar la bordul navei ruse s-ar fi aflat un echipaj de 100 de persoane.

Nava, care este în mod regulat repartizată Flotei de Nord a Rusiei, a întărit flota Mării Negre după invazia Ucrainei și a efectuat frecvent transporturi militare și civile între Rusia și Crimeea ocupată, când Podul Kerci a fost avariat în urma unor atacuri.

Potrivit OSINTtechnical, o drona maritimă ucraineană a lovit vineri dimineață o navă a marinei ruse. Ministerul rus al Apărării afirmase că atacul a fost respins. Este vorba de o navă de desant de capacitate mare din clasa Ropucha (Broască în limba poloneză) a Forțelor Navale ruse.

Novorossiysk, it appears that a Russian Ropucha-class landing ship may have been damaged in the Ukrainian USV attack. pic.twitter.com/wQt1rHCNTZ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 4, 2023

Acest tip de navă de asalt amfibiu a fost construită în Polonia pentru marina sovietică, fiind proiectată pentru debarcări pe plajă, ce poate transporta o încărcătură de 450 de tone.

Bloggeri militari ruși, furioși

Comentatorii ruși și bloggerii militari și-au exprimat un amestec de furie și îngrijorare și au sugerat o serie de răspunsuri cu privire la capacitatea ucrainenilor de a ataca vineri un port rusesc din Marea Neagră cu drone semi-submersibile, potrivit CNN.

În urma atacului, o navă de război rusă avariată a eșuat în Marea Neagră, într-un atac îndrăzneț efectuat la sute de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina.

Serghei Mardan, un jurnalist și personalitate de televiziune din Rusia, a declarat că „atacul dronelor marine ucrainene asupra Novorossiysk este pur și simplu un salt calitativ în geografia conflictului. Este mult mai mare chiar și decât atunci când dronele au atacat birourile ministerelor guvernamentale rusești”.

Un alt canal rusesc de pe Telegram a comentat declarația Ministerului rus al Apărării, potrivit căreia nu au existat pagube și dronele ucrainene au fost distruse, spunând că a lăsat oamenii „perplecși”.

„Problema atacurilor împotriva flotei noastre va exista atâta timp cât inamicul încă are capacitatea de a pune drone de luptă în mare și o infrastructură portuară în general, și ar trebui să se ocupe în continuare de ea”, se arată în postare.

Un alt comentator care scrie sub pseudonimul Kapral Gașetkin pe canalul Telegram al lui Kots, a declarat că „aparent, echipajul navei nu era pregătit pentru atac”.

Imaginile filmate de dronă, publicate pe segmentul ucrainean al rețelelor de socializare, arată cum ambarcațiunea se apropie de partea laterală a navei fără a întâmpina nicio opoziție: „Nimeni nu a tras asupra ambarcațiunii fără echipaj, se pare că nici măcar nu a fost observată.”

Gașetkin a precizat că „Pe parcursul întregului război, baza navală Novorossiisk a fost partea din spate a Flotei Mării Negre. Se credea că este relativ sigură. Cu toate acestea, este timpul să realizăm că inamicul are un „braț lung” și poate ajunge foarte departe cu el”.

Autoritățile maritime ucrainene au avertizat că porturile rusești din Marea Neagră, precum și apropierile către acestea, vor fi considerate „zone cu risc de război" începând cu 23 august, potrivit Wall Street Journal, citat de The Guardian.