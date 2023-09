Dronele ucrainene „Shark” fac echipă cu HIMARS pentru a elimina cinci sisteme Buk rusești

Noile imagini arată drone ucrainene „Shark” în acțiune, în timp ce soldații Kievului atacau mai multe sisteme de apărare antiaeriană ruse cu lansatoare americane HIMARS. Operațiunea are loc în regiunea Zaporojie unde au loc lupte aprige și unde Ucraina își concentrează o mare parte din eforturile sale contraofensive.

Ucraina a folosit dronele Shark pentru a efectua recunoașteri, înainte de a lovi cinci sisteme rusești de rachete sol-aer „Buk” în regiunea controlată de Moscova cu rachete HIMARS, a informează portalul NEXTA.

