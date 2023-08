Ucrainenii aruncă în luptă dronele „vampir”. Sunt utilizate în principal pentru a lovi vehicule blindate, tancuri și depozite de muniții și combustibil ale rușilor

Kievul a dezvăluit noi imagini care arată drone de atac „vampir” fabricate în Ucraina, care vizează activele rusești din jurul orașului Bahmut din Donețk unde se duc lupte grele.

Dronele „Vampir” au lovit un depozit rusesc și un vehicul blindat de luptă, păcălind echipamentele rusești de război electronic „care au încercat să le doboare”, înainte ca dronele ucrainene să se întoarcă înapoi la bază, a scris, luni, 21 august, vicepremierul ucrainean Mihailo Fedorov pe X, fostul Twitter.

Fedorov, care se află la cârma investiției rapide a Ucrainei în tehnologia inovatoare a dronelor în calitate de ministru al Ucrainei pentru transformarea digitală, a declarat pentru Newsweek la începutul lunii august că „Ucraina este pe cale să devină lider mondial în producția de drone”.

Ukrainian-made Vampire drones in action on Bakhmut direction. They hit Russian warehouse and armored combat vehicle. Despite the 🇷🇺 electronic warfare that tried to shoot them down, our birds returned home. Continue to develop 🇺🇦 drone production. More to come! pic.twitter.com/TTWl2sm7xI