Cine sunt cei doi eroi de pe Bradley care au distrus unul dintre tancurile de top ale lui Putin

Armata ucraieană a aratat și echipajul și transportorul blindat Bradley, fabricat în SUA, care a distrus unul dintre cele mai lăudate și moderne tancuri ale Rusiei, informează Business Insider.

Fotografia publicată vine în urma unui videoclip viral de la începutul acestei săptămâni, care înfățișează o luptă intensă între un Bradley și un T-90M rusesc, un tanc puternic blindat pe care președintele rus Vladimir Putin se lăuda cândva că este „cel mai bun din lume”.

Ministerul Apărării al Ucrainei a publicat vineri, 19 ianuarie, fotografia, care a venit prin amabilitatea Brigăzii 47 Mecanizate, cu echipajul ucrainean de pe M2A2 Bradley IFV responsabil de înfrângerea T-90M-ului rusesc pe câmpul de luptă.

There are three things you can watch forever. Like this Ukrainian M2 Bradley IFV obliterating a «no-analogue» russian T-90M tank.

📹: 47th Mechanized Brigade pic.twitter.com/4NwvEryE3Y