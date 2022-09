Informații de ultimă oră provenite din surse deschise ucrainene arată că Forțele Armate ale Ucraineiar fi pătruns în Lisichansk, regiunea Lugansk.

Guvernatorul regiunii Luhansk, Serhiy Haidai, a spus că Ucraina își menține un punct de sprijin în Luhansk și există rapoarte conform cărora încearcă să împingă forțele de ocupație ale Rusiei de la Lisichansk. Luptele au loc chiar în apropierea unei rafinării.

Severodonetsk, care se află în apropiere, ar putea fi următoarea țintă a armatei ucrainene.

According to preliminary information, the Armed Forces of Ukraine are pushing back the occupiers already in Lysychansk, Luhansk region pic.twitter.com/j0bQgTM2ut