Ajutate de blindate Striker și de tancuri britanice Challenger 2, forțele Kievului forțează liniile de apărare ale rușilor la Robotîne

Forțele ucrainene au făcut progrese și în jurul localității Robotîne. Ajutați de blindate Striker și de tancuri britanice Challenger 2, militarii Kievului încearcă să forțeze liniile ruse de apărare în nord-estul așezării. Pe frontul din nord, rușii încearcă să recucerească satul Kupiansk, eliberat de ucraineni toamna trecută. Comandanții ucraineni spun că forțele inamice fac presiuni zilnice pe defensiva ucraineană, atacând din direcţii diferite cu trupe de asalt formate în mare parte din pușcăriași.

„Ucrainenii trebuie să lupte pentru fiecare kilometru. Contraofensiva merge așa cum își doresc, dar se desfășoară lent. Și unul din motivele pentru care se întâmplă asta e lipsa muniției. Statele Unite au anunțat că vor oferi Ucrainei ajutoare în valoare de două miliarde de dolari. Acum știm despre ce e vorba: foarte multă muniție pentru artilerie, multe rachete pentru lansatoarele HIMARS, mult echipament care protejează de explozia minelor și nu mai puțin de 12 milioane de gloanțe pentru arme de calibru mic”, a spus analistul britanic Michael Clarke.

Ministerul Apărării al Ucrainei a distribuit pe pagina sa de socializare o compilație de videoclipuri care se presupune că îi arată pe soldații ruși care fug din satul Urojaine „în panică”, în timp ce forțele de la Kiev preiau controlul asupra așezării din regiunea Donețk.

Liberation of Urozhaine village by the 35th and the 38th Marine Brigades.

