Armen Sarkisian, un criminal ruso-armean, a fost însărcinat de Kremlin să creeze o nouă

companie militară privată.

Noua unitate militară ar fi o contrapondere la cea a „bucătarului lui Putin“, Evgheni

Prigojin, potrivit informațiilor obținute de direcția principală de informații ucrainene

(GUR).

Putin ar putea încerca să contrabalanseze influența tot mai mare a lui Evgheni Prigojin,

șefului grupării paramilitare Wagner, prin promovarea altor structuri militare private

paralele. Prigojin s-a remarcat în ultima perioadă prin declarații extrem de tăioasă, la

limita amenințării, adresate conducerii militare de la Kremlin. Mulți analiști ai vieții

politice de la Moscova consideră că bucătarul odinioară fidel lui Putin are țeluri înalte, pe

fondul tensiunilor generate la Kremlin de campania militară ratată din Ucraina.

Moscova a numit un nou așa-zis administrator al închisorilor din Federația Rusă și din

teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei. În această poziție a fost numit un interlop ruso-

armean, Armen Sarkisian, din orașul Gorlivka, regiunea Donețk, susțin serviciile de

informații ale armatei Ucrainei.

Russian officials may be attempting

to counterbalance the influence of #Wagner Group financier Yevgeny #Prigozhin

through the promotion of other parallel military structures. https://t.co/uW5qFUVx5D pic.twitter.com/eCElTMPpIS

November 27, 2022