Un expert militar ucrainean spune că avansul împotriva forțelor ruse este prea lent și îndeamnă la acțiune decisivă

Expertul militar și fost comandant al Forțelor Aeropurtate ucrainene, Ivan Iakubeț, a criticat ritmul avansului forțelor armate ucrainene într-un interviu acordat Radio The New Voice of Ukraine, pe 16 iunie.

„Acolo unde avansăm cu un kilometru sau cu un kilometru și jumătate, acestea sunt într-adevăr succese. Cu toate acestea, atunci când avansăm cu 100-300 de metri, este în esență o stagnare”, a spus acesta.

Iakubeț a precizat că parcurgerea unei distanțe de 100 până la 300 de metri presupune „traversarea sau depășirea a jumătate din zona neutră”, care, potrivit lui, se întinde de la 300 la 500 de metri în anumite direcții.

„Din punct de vedere strategic, sunt profund îngrijorat de această problemă, deoarece dacă persistăm să avansăm în ritmul actual, vom juca din greșeală în mâinile Federației Ruse, ceea ce va avea consecințe negative pentru noi”, a spus expertul.

El a subliniat că progresul lent are ca rezultat creșterea victimelor, iar costul câștigului la fiecare sută de metri sau kilometru devine mai mare.

„Prin urmare, este imperativ ca conducerea noastră militară și politică să ia în considerare cu atenție aceste probleme, să evalueze avantajele și dezavantajele și să-și adune curajul pentru a lua măsuri decisive”, a spus Iakubeț.

Expertul militar a mai spus că rușii, obligându-i pe ucraineni să avanseze încet, au „mers înainte cu planurile lor. Și acum înaintează și în anumite direcții.”

„Într-un asemenea tandem, ne va lua zeci de ani pentru a ne elibera teritoriile”, a spus el.

O desfășurare hotărâtă a unităților, formațiunilor și subdiviziunilor forțelor armate ucrainene este imperativă pentru a atinge obiectivul operațional de „avansarea în adâncime spre graniță cu opt și 100 de kilometri în spatele liniilor inamice”.

„Această hotărâre ar perturba întregul sistem de apărare al inamicului, inclusiv apărarea operațional-strategică, punându-l în mișcare. Pe măsură ce începe să se miște, rezistența inamicului scade, deoarece abandonează pozițiile pregătite, zonele de foc, ajustează pozițiile artileriei și modifică rutele logistice... Tocmai în acest moment progresul trupelor noastre devine cel mai eficient.”

El a mai spus că înaintarea cu 1.200 de metri înseamnă capturarea unui punct forte la nivelul plutonului în cadrul primului eșalon.

„Cu alte cuvinte, am depășit cu succes primul eșalon al inamicului, în special compania primului batalion. Nu am ajuns încă în eșalonul doi.”

„Cu toate acestea, când străpungem batalioanele celui de-al doilea eșalon din cadrul unei brigăzi, demontăm și anihilăm brigada, propulsându-ne în profunzimea operațional-tactică. Acest progres ne duce nu numai în profunzimea operațională, ci și mai departe în profunzimea tactică.”

Statul Major al armatei ucrainene a anunțat pe 16 iunie că unitățile ucrainene au condus cu succes operațiuni ofensive în următoarele zone:

Novodanilivka-Robotine (spre Tokmak, regiunea Zaporojie)

Levadne-Staromaiorske (la granița dintre regiunile Zaporojie și Donețk)

La est de așezarea Stupociki din regiunea Donețk, scoțând rușii din pozițiile ocupate

În zona Vuhledar, forțele armate ucrainene au obținut succes în anumite locuri.

Ministrul adjunct al Apărării Hanna Maliar a declarat că în ultima săptămână și jumătate, forțele ucrainene au avansat cu mai mult de trei kilometri în direcția estică.

Ea a mai raportat că în prima săptămână a contraofensivei ucrainene, pierderile Ucrainei au fost semnificativ mai mici decât cele ale forțelor ruse.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că contraofensiva de succes a Ucrainei în linia frontului poate duce în cele din urmă la o înfrângere decisivă pentru Rusia.

