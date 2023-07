Ucrainenii au lovit un alt depozit de muniții în Crimeea oprind, pentru a doua oară săptămâna asta, traficul pe podul Kerci VIDEO

Forțele armate ale Ucrainei au distrus un depozit de petrol și unul de muniții ale armatei ruse în districtul Oktiabrsk Krasnogvardi din Crimeea, a anunțat Comandamentul Forțelor Armate ale Ucrainei pe canalul de Telegram.

Detonarea muniției a fost atât de puternică încât forțele de ocupație ruse au fost nevoite să evacueze locuitorii așezărilor din apropiere și să oprească traficul feroviar.

Traficul rutier pe podul care leagă Rusia de peninsula Crimeea a fost blocat temporar, a anunțat sâmbătă un oficial din peninsula anexată ilegal de Rusia în 2014, transmite Reuters. Guvernatorul impus de Moscova susține că un depozit a fost ținta unui atac cu drone. Traficul rutier a fost reluat după ce a fost suspendat pentru scurt timp sâmbătă, potrivit unui oficial rus, relatează Reuters. Acesta nu a precizat care a fost motivul restricției.

„Cei care se află pe pod și în zona de inspecție sunt rugați să rămână calmi și să urmeze instrucțiunile ofițerilor de securitate a transporturilor", a precizat acesta.

⚡️Sound of secondary explosions heard after the Ukrainian strike on an ammo depot in Crimea this morning pic.twitter.com/AEY3FIzSx5