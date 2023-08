Cine este cel mai important furnizor de arme și muniții al Ucrainei

În primele săptămâni ale războiului din Ucraina, când armata rusă invadatoare se îndrepta spre Kiev, guvernul ucrainean avea nevoie rapid de arme. Așa că Ministerul ucrainean al Apărării a dat un telefon disperat. La celălalt capăt al firului se afla Serhi Pașinski, un fost parlamentar care s-a ocupat ani de zile de comerțul cu arme.

Așa a ajuns un traficant de arme ucrainean acuzat de corupție înainte de invazia pe scară largă a Rusiei să devină un furnizor de top de arme pentru guvernul de la Kiev.

Serhi Pașinski, fost deputat, este astăzi șeful Asociației Ucrainene pentru comerțul cu arme. Vânzările companiei sale, Ukrainian Armored Technology, au crescut de la mai puțin de 3 milioane de dolari înainte de război la sute de milioane de dolari astăzi, scrie The New York Times.

Din februarie 2022, Ukrainian Armored Technology a ajutat la asigurarea a zeci de bombe și gloanțe din toată Europa pentru a fi utilizate de forțele armate ale țării, potrivit NYT. De când a început războiul, a fost unul dintre cei mai de încredere furnizori ai Kievului.

Asta în ciuda faptului că Pașinski, înainte de război, era un paria și a fost plasat în arest la domiciliu pentru un incident în trafic și descris de însuși Zelenski drept „infractor” pe fondul acuzațiilor de corupție.

Dar, potrivit The New York Times, legăturile lui Pașinski cu traficanții de arme au făcut ca oficialii să treacă cu vederea acele acuzații anterioare. Bulgaria, de exemplu, nu ar vinde Ucrainei muniția de tip sovietic de care are nevoie de teama represaliilor din partea Rusiei, notează NYT. Pașinski a reușit să negocieze un acord prin care muniția a fost vândută unui intermediar din Polonia, care, la rândul său, a transmis-o Ucrainei, contra cost.

Utilizarea intermediarilor a fost esențială în primele zile ale războiului. Dar dependența Ucrainei de Serhi Pașinski este un reamintire a luptei de decenii a țării împotriva corupției.

The New York Times notează că Pașinski și Ukrainian Armored Technology sunt acum din nou subiectul unei investigații anticorupție. Zelenki a promis că nimic nu va mai fi ca înainte de război.