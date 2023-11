„Furtuna secolului“ de la Marea Neagră influențează războiul din Ucraina. Ce s-a întâmplat cu tranșeele rusești din Crimeea VIDEO

Condițiile meteorologice dificile au cauzat distrugerea infrastructurii în multe zone de coastă din sudul Rusiei și în teritoriile ocupate temporar din Ucraina. Vremea rea ​​a afectat ritmul ostilităților de pe front, deși nu le-a oprit complet, se arată în raportul zilnic al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

În Rusia, ciclonul a afectat infrastructura din regiunea Krasnodar, în special lângă Soci, Anapa, Ghelenjhik, Novorossisk și Tuapse. În același timp, în Ucraina, o mare parte a regiunii Odesa a suferit din cauza ninsorilor intense și a vânturilor puternice, în urma cărora mulți oameni au rămas fără electricitate.

Cu toate acestea, după cum au observat analiștii, vremea periculoasă din Marea Neagră a forțat Rusia să-și retragă toate navele de război și transportatoarele de rachete la bazele lor.

„Furtuna a deteriorat șinele de cale ferată în zonele de coastă, ceea ce ar putea avea implicații logistice pentru forțele ruse din Crimeea ocupată și din sudul Ucrainei. De asemenea, furtuna a sfâșiat plasele cu mine din mare, ceea ce a dus la plutirea minelor de-a lungul întregii coaste de nord-vest a Mării Negre”, a adăugat ISW.

În ciuda condițiilor meteorologice dificile, atât trupele ruse, cât și cele ucrainene continuă atacurile la sol pe front, deși într-un ritm puțin mai lent din cauza zăpezii și a vizibilității slabe, a menționat Institutul pentru Studiul Războiului. Vremea rea ​​a făcut dificilă recunoașterea aeriană și reglarea focului de artilerie pentru ruși, dar a permis armatei ucrainene să consolideze un punct de sprijin pe malul stâng al Niprului.

Oleksandr Ștupun, purtătorul de cuvânt al centrului comun de presă al Forțelor de Apărare din regiunea Tauri, a raportat că trupele ruse din această zonă (de la Avdiivka până în partea de vest a regiunii Zaporojie) din cauza condițiilor meteorologice au redus utilizarea artileriei aproape la jumătate, iar a dronelor de șase ori, dar armata Moscovei continuă să folosească intens aviația în direcția Avdiiv.

Vânturi cu putere de uragan, ninsori şi inundaţii care au măturat părţi din sudul Rusiei, Ucraina şi Moldova s-au soldat luni cu cel puţin 13 morţi şi aproape două milioane de persoane au rămas fără curent electric, au anunţat autorităţile, potrivit AFP.

Supranumită "furtuna secolului" de către mass-media ruse, vremea violentă a lovit regiunile sudice Daghestan, Krasnodar şi Rostov, precum şi teritoriile ucrainene ocupate Doneţk, Lugansk, Herson, Zaporojie şi Crimeea începând de duminică.

În Crimeea, Marea Neagră s-a revărsat pe șosele și pe o autostradă, iar televiziunea rusă a difuzat imagini cu valuri care se sparg peste mașinile care încearcă să treacă.

Așa-numitul guvernator pro-rus, Serghei Aksionov, a declarat zi liberă, luni, din cauzafurtunii de cod roșu.

A very powerful storm in the Black Sea sank buildings in Russian-occupied Crimea, stranded a ship in Russian Krasnodar region and left hundreds of thousands of people without electricity.

Sadly, a lot of Ukrainian people on Russian-occupied territories suffer from the horrible… https://t.co/vIm2RVl4mi pic.twitter.com/r2oocAZ9Gk