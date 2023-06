Pentru Vladimir Putin, amenințările politice au crescut într-un moment în care armata ucraineană a lansat o contraofensivă mult așteptată pentru a expulza forțele ruse de pe teritoriul ucrainean. Însuși autocratul rus recunoaște „potențialul ofensiv” al Kievului.

Potrivit unor persoane din interior, elita rusă este nervoasă cu privire la puterea de foc a armelor occidentale pe care le-a primit Ucraina. Și acest lucru provoacă teama că „podul de uscat” pe care Moscova l-a construit în sud-estul Ucrainei până în Crimeea poate fi tăiat, ceea ce va cauza daune militare și morale semnificative Kremlinului, scrie Washington Post.

În plus, luptele interioare între comandanții de teren, atacurile cu drone asupra Moscovei și o serie de atacuri fără precedent ale grupărilor paramilitare în regiunile ruse de vest de la granița cu Ucraina pun sub semnul întrebării capacitatea lui Putin de a controla situația, au spus mai multe personalități ruse, care au vorbit sub rezerva anonimatului.

„Este o provocare serioasă pentru autorități”, a spus unul dintre reprezentanții cercurilor diplomatice ruse.

Semnele unei tensiuni crescânde au apărut în această lună când Konstantin Zatulin, un influent parlamentar rus cu legături cu conducerea FSB, a declarat la o conferință despre viitorul Ucrainei că Rusia nu și-a atins toate obiectivele de război și că unele dintre ele au devenit „ridicole”. "

„Ce obiective au fost anunțate la începutul operațiunii militare speciale? Vă reamintesc denazificarea, demilitarizarea, neutralitatea Ucrainei, protecția locuitorilor din Donețk și Lugansk. Pe care dintre aceste elemente le-am realizat astăzi? Niciuna ”, a spus Zatulin.

„Dispoziţia în rândul elitei este foarte sumbră. Ei nu înțeleg planurile lui Putin și se îndoiesc că acesta gestionează în mod adecvat situația. Acest lucru se întâmplă de mult timp, dar îngrijorarea este în creștere”, a declarat fondatorul companiei de analiză politică R.Politik, Tatiana Stanovaia.

Starea de spirit a devenit mai întunecată la Moscova

O sursă a Washington Post din cercurile diplomatice ruse, care menține contacte cu oficiali guvernamentali, spune că starea de spirit a devenit mai întunecată săptămâna trecută, după ce au apărut propuneri occidentale pentru acorduri de securitate pe termen lung pentru Ucraina. Acest lucru ar oferi Kievului aprovizionare cu arme garantată pentru o perioadă de mai mulți ani, ca alternativă acum la aderarea la NATO.

„Aceasta este principala preocupare a conducerii ruse. Dacă vor fi furnizate arme moderne și armata ucraineană va fi modernizată, atunci chiar și fără apartenența oficială, Ucraina sub această formă poate reprezenta o amenințare existențială pentru Rusia”, a declarat diplomatul rus pentru publicație.

„Mi se pare că acesta este un stimulent suplimentar pentru Rusia de a continua operațiunea militară”, a adăugat el.

Putin pare să conteze pe o slăbire a hotărârii Occidentului de a sprijini Ucraina, mai ales după alegerile prezidențiale din SUA din 2024, unde minoritatea republicană se opune nivelurilor ridicate de ajutor în continuare. La Moscova, potrivit unor persoane din interior, au apărut îndoieli cu privire la acest lucru.

Au existat „semnale modeste” că Rusia ar putea fi pregătită să facă anumite compromisuri, a spus un diplomat rus sub anonimat. Margarita Simonian, care conduce canalul rus de propagandă RT, a cerut luna aceasta să înghețe conflictul pe actuala linie a frontului și să organizeze referendumuri în teritoriile capturate pentru a stabili dacă locuitorii acestor teritorii vor să facă parte din Rusia sau Ucraina. În caz contrar, a avertizat ea, Ucraina va folosi cu siguranță armele cu rază lungă de acțiune pe care le primește de la aliații săi occidentali pentru a lovi teritoriul rus.

„Aceasta este deja o anumită revizuire a poziției oficiale a Rusiei”, a declarat un diplomat rus pentru Washington Post.

Alții avertizează însă că declarațiile acesteia nu sunt altceva decât o altă mișcare de propagandă a Kremlinului, deoarece orice încercare de a îngheța conflictul la granițele actuale are ca scop doar să câștige timp pentru rearmarea armatei ruse pentru o nouă ofensivă.

„Toată lumea din Kremlin înțelege pericolul unei contraofensive ucrainene. Este foarte convenabil să înghețe situația, deoarece acest lucru îi va oferi lui Putin timpul necesar pentru ca Ucraina și Occidentul să-și piardă zelul și unitatea militară”, a spus Stanovaia.

Deși regiunile de graniță ale Rusiei, precum regiunea Belgorod, au suferit în ultimele zile atacuri intense de bombardamente și drone, Kremlinul a încercat să minimizeze impactul acestor operațiuni și a cenzurat orice acoperire a evenimentelor la televiziunea de stat. Cu toate acestea, indignarea se revarsă.

„Cât va dura!!! Mai întâi zonele de graniță... acum periferia Belgorodului. Am susținut operațiunea specială pentru că am crezut că va împinge acest rău de la granițele noastre, dar s-a întâmplat contrariul”, a fost revoltat pe internet un locuitor al unui oraș rus.

Un alt rezident a întrebat: „La ce se gândește Putin? Ce decide el?”. Loviturile cu drone asupra ansamblurilor rezidențiale de lux din Moscova încep să aibă „un efect foarte grav asupra oamenilor din punct de vedere psihologic”, a declarat pentru Washington Post un om de afaceri rus. El a explicat că în capitală, până de curând, războiul părea de multe ori altceva decât zgomot de fundal. Potrivit acestuia, o serie de atacuri teroriste pot întări poziția „șoimilor”, care solicită legea marțială și închiderea granițelor ruse, precum și creșterea conflictelor între cei care caută să-și păstreze pozițiile și bogăția.

„La un moment dat” lupta dintre facțiunile din anturajul lui Putin „poate scăpa de sub control”

Potrivit lui Serghei Markov, un politolog apropiat de Kremlin, „la un moment dat” lupta dintre facțiunile din anturajul lui Putin „poate scăpa de sub control”. Kremlinul încearcă să minimizeze importanța atacurilor din regiunea Belgorod, deoarece realizează că este probabil doar o încercare a Kievului de a distrage atenția trupelor ruse de la apărarea pozițiilor avansate, a spus Markov. În schimb, Rusia s-a concentrat pe încercarea de a învinge o contraofensivă ucraineană și apoi de a profita de un adversar slăbit pentru a ocupa mai mult teren.

Rusia speră că lunile pe care le-a petrecut pregătindu-se pentru o contraofensivă ucraineană o vor ajuta să se mențină. A petrecut luni de zile construind poziții defensive și așezând câmpuri de mine, forțând armata ucraineană să se apropie de linia frontului în „coloane” care puteau fi ușor detectate și distruse de loviturile de artilerie.

Dar în spatele acestei analize, a spus Markov, se ascunde îngrijorarea cu privire la o posibilă repetare a problemelor care au dus la retragerea haotică a trupelor ruse în jurul Harkovului toamna trecută, când managementul defectuos și comunicarea inadecvată între unități au dus la „probleme mari” și o slăbire a Rusiei.

Cu cât războiul durează mai mult, cu atât conflictul „se transformă într-o chestiune personală a rușilor”, a declarat publicației un miliardar rus fără nume.

Stanovaia a remarcat că, deocamdată, Putin se bazează pe credința fermă a majorității elitei moscovite că Rusia nu poate pierde pentru că are arme nucleare. Dar cursul conflictului poate avea consecințe imprevizibile pentru poziția președintelui.

„Dacă Rusia pierde coridorul către Crimeea, va fi o lovitură foarte gravă. Toată lumea înțelege cât de important este pentru Putin, iar asta ar însemna că Putin a apreciat din nou greșit situația și a eșuat din nou. Acest lucru va însemna un eșec foarte grav”, a explicat ea.