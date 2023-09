Garda Naţională Rusă angajează foşti deținuți care au luptat în cadrul Grupului Wagner

Garda Națională Rusă a început să recruteze mercenari ai companiei militare private Wagner chir și dintre foștii deținuți, relatează publicația Important Stories, citând rude ale mercenarilor.

Potrivit publicației, în serviciul public sunt angajați doar cei care au fost condamnați pentru infracțiuni ușoare și moderate. În plus, nu li se oferă posturi de conducere.

Vara trecută, după mai multe înfrângeri ale armatei ruse în Ucrainei, compania militară Wagner și fondatorul acesteia, Evgheni Prigojin, au început să recruteze deținuți din penitenciare și să-i trimită pe front. Condamnații care au acceptat să ia parte la război trebuiau să petreacă șase luni în prima linie.

Celor care au rămas în viață li s-a promis libertatea. Astfel, conform diferitelor estimări, în Grupul Wagner au fost recrutați de la 50.000 la 70.000 de mii de luptători. 32.000 dintre ei, potrivit lui Prigojin, s-au întors și au primit grațiere pentru participarea la război.

În februarie anul acesta, Grupul Wagner a încetat să mai recruteze deținuți. Ministerul rus al Apărării a preluat această sarcină. În septembrie, ministerul a anunțat planurile de a-i plasa pe toți cei aflați în închisorile rusești pe „registrarele militare speciale”.

Pe 4 august, dictatorul rus Vladimir Putin a semnat o lege care permite înarmarea Gărzii Naţionale cu echipament militar greu. De asemenea, legea simplifică achiziţiile de stat pentru continuarea campaniei militare din Ucraina.

Ads

Vladimir Putin se pregăteşte pentru viitoarele insurecţii din interiorul Rusiei dotând Garda Naţională a Rusiei cu tancuri, a afirmat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Informaţii Militare al Ucrainei, Andrii Iusov, informează The New Voice of Ukraine.

"Acesta este un semnal foarte important, în primul rând pentru ruşi. Garda Naţională este o instituţie creată pentru a proteja aparatul de stat. Dacă i se furnizează armament greu, înseamnă că se pregăteşte, în esenţă, pentru viitoarea reprimare a revoltelor", a declarat Iusov pentru televiziunile ucrainene la 10 august, adăugând că aceste tancuri ruseşti ar putea fi potenţial folosite împotriva populaţiei civile din Moscova.

Ads