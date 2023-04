Declarație șocantă a „bucătarului lui Putin“, Evgheni Prigojin: Compania militară privată rusă Wagner ar putea dispărea în curând

Compania militară privată rusă Wagner, care luptă în războiul împotriva Ucrainei, ar putea dispărea în curând, a declarat finanțatorul mercenarilor lui Putin, Evgheni Prigojin, într-o conversație cu unul dintre bloggerii ruși.

Prigojin s-a plâns în repetate rânduri de modul în care Rusia conduce războiul din Ucraina. El spune adesea că forțele armate regulate nu le oferă oamenilor săi muniția de care au nevoie și uneori acuză vârfurile de comandă de trădare.

„Acum, în ceea ce privește nevoia în general de obuze pe front, ceea ce vrem. Astăzi ne apropiem de punctul în care Wagner se desființează. Vom deveni istorie, nu avem de ce să vă faceți griji, astfel de lucruri se întâmplă", a declarat Prigojin pentru bloggerul de război rus Semion Pegov.

