Kievul atacă interesele Moscovei și în Africa. Serviciile speciale ucrainene ar putea fi în spatele atacului asupra mercenarilor Wagner din Sudan

Serviciile speciale ucrainene s-ar putea afla în spatele unei serii de lovituri cu drone și a unei operațiuni la sol împotriva miliției susținute de Grupul de mercenari Wagner, în apropierea capitalei sudaneze. Potrivit CNN, care citează o sursă din armata ucraineană, operațiunea nu a fost opera „ armatei sudaneze”. Întrebată dacă Kievul s-a aflat în spatele atacurilor, sursa a spus doar că „responsabilitatea revine probabil serviciilor speciale ucrainene”.

Operațiunea a implicat o serie de atacuri asupra grupului paramilitar al Forței de Sprijin Rapid (RSF), despre care se crede că primește ajutor de la Gruparea Wagner din Rusia în lupta sa împotriva armatei sudaneze pentru controlul țării.

CNN notează că nu a putut confirma în mod independent implicarea Ucrainei în seria de lovituri, dar filmările video obținute de CNN au arătat semne caracteristice ale atacurilor cu drone în stil ucrainean.

Exclusive: Ukraine’s special services ‘likely’ behind strikes on #Wagner-backed forces in #Sudan, a Ukrainian military source sayshttps://t.co/sygNT12PHr pic.twitter.com/S5pJwrcjTT