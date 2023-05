Cum a deturnat Rusia sistemul internațional de identificare automată a navelor. Un "Z" din ambarcațiuni a apărut în Marea Neagră

O analiză Geollect dezvăluie că, începând cu 14 mai 2023, datele Sistemului de identificare automată (AIS) a navelor comerciale au fost falsificate de la distanță pentru a crea impresia unui simbol Z rusesc pro-război cu o lungime de 65 km în Marea Neagră, vizibil pe software-ul de urmărire open source, conform experților Departamentului de Informații al Ministerului Apărării al Marii Britanii.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 May 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/QJ9i0Ncboj

