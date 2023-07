Pe rețelele sociale a apărut o înregistrare video în care e prezentat un întreg convoi al armatei ruse, surprins în deplasare pe un drum din regiunea Zaporojie de un bombardament realizat cu bombe cu submuniții lansate de HIMARS-urile armatei ucrainene.

Lansatoarele HIMARS din dotarea Ucrainei folosesc încă din toamna anului 2022 bombe cu submuniții, model M30 A1, conform publicației Forbes. Aceste bombe sunt, în esență, un „container” de forma unui obuz, care conține nu mai puțin de 182.000 de „bile de tungsten”.

A large Russian convoy in Zaporizhzhia oblast was located. The tungsten rain of GMLRS took out several vehicles, causing havoc among Russian troops.

⁰Coordinates:

⁰47°19'50"N 35°59'47"E

⁰Source: https://t.co/7HMk3ae0Y8⁰#Ukraine #Zaporizhzhia pic.twitter.com/TSkRF6UKCq