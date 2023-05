Rusia s-a adaptat la HIMARS, dar noile rachete Storm Shadow primite de Ucraina ar putea reintroduce frica în rândul forțelor lui Putin

Armata ucraineană a primit rachetele Storm Shadow din Marea Britanie și folosește deja noua armă, care sporește semnificativ capacitățile de lovitură la distanță mare ale Kievului.

Forțele ruse s-au adaptat deja la armele care schimbă jocul pe care Ucraina le-a introdus în război anul trecut, cum ar fi Sistemul de rachete de artilerie de înaltă mobilitate (HIMARS) furnizat de SUA. Experții militari susțin că rachetele Storm Shadow ar putea stârni noi bătăi de cap logistice pentru Rusia, oferind Kievului o capacitate masivă de a băga spaima în comandanții Moscovei care credeau că sunt în siguranță.

„Va avea un efect teribil asupra moralului forțelor ruse și al ofițerilor și comandanților care vor opera în Ucraina”, a spus George Barros, analist rus la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), pentru Insider.

Marea Britanie a anunțat la începutul acestei luni planuri de a furniza Ucrainei Storm Shadow, o rachetă de croazieră lansată din aer, dezvoltată în parteneriat cu Franța, care a fost folosită în luptă în diferite conflicte din Orientul Mijlociu. Când sunt eliberate dintr-o aeronavă, aceste rachete zbuară apoi la o altitudine joasă și evită detectarea.

Cu o rază operațională de 250 de kilometri, Storm Shadow va tripla distanța pentru capacitățile de lovire ale Ucrainei.

Ads

Încă din primele săptămâni ale invaziei pe scară largă ale Rusiei în Ucraina, și chiar și acum, forțele Kremlinului s-au bazat pe o tactică de a efectua baraje masive de artilerie pentru a distruge pozițiile ucrainene și apoi au avansat prin dărâmături. Când acest lucru nu a fost posibil, au trimis valuri umane în mediile urbane pentru a obține câștiguri teritoriale la costuri mari.

Când HIMARS a sosit în Ucraina în urmă cu aproape un an, au devenit rapid foarte venerate de forțele Kievului. Aceste sisteme montate pe camioane și extrem de mobile au fost folosite pentru a efectua lovituri de precizie asupra posturilor de comandă rusești, depozitelor de muniții și podurilor și au fost salutate de experți drept o armă care „schimbă jocul”.

Ucraina a folosit HIMARS pentru a degrada eficacitatea tacticii câmpului de luptă a Rusiei, care depindea în mare măsură de capacitatea Moscovei de a depozita cantități masive de obuze de artilerie lângă linia frontului pentru a susține o rată mare de foc, a declarat Barros, analist ISW. Pentru a-și atenua noua problemă, forțele ruse au trebuit să-și mute muniția în spate în afara razei de acțiune a HIMARS pentru a preveni distrugerea acesteia.

Ads

Rusia a mutat, de asemenea, centre logistice cheie în spatele liniei frontului, a relocat comanda și controlul în structuri întărite din spate și a reorganizat sistemele de apărare aeriană, a scris Jack Watling, cercetător senior pentru războiul terestre la Royal United Services Institute, cu sediul la Londra, într-o analiză recentă asupra impactului potențial al Storm Shadow.

Introducerea Storm Shadow pe câmpul de luptă va rezolva „provocări tactice serioase” cu care se confruntă Ucraina în prezent, a scris Watling. Focosul rachetei este proiectat să pătrundă ținte întărite, iar caracteristicile sale ascunse o vor ajuta să evite detectarea și interceptarea.

Barros a spus că tactica Rusiei „va fi redusă și mai mult”, deoarece va cere rușilor să ia măsuri și mai stricte de susținere și protecție pentru a evita raza lungă de acțiune a rachetei. Aceasta înseamnă împingerea depozitelor de muniții și a centrelor de comandă și control și mai adânc în teritoriul ocupat și departe de liniile frontului.

Ads

„Va degrada efortul de război general al Rusiei”, a spus Barros. „Ucrainenii sunt foarte capabili să-i facă pe ruși să plătească”.

„Teme pentru siguranța lor personală”

Dincolo de a-i forța pe ruși să încerce din nou să-și dea seama cum să-și protejeze pozițiile cheie de loviturile armelor cu rază lungă de acțiune, Ucraina ar putea folosi rachetele Storm Shadow pentru a insufla un nou sentiment de teamă comandanților Moscovei care au crezut anterior că sunt în afara razei.

Oficialii militari ruși de rang înalt, cum ar fi ofițerii și comandanții care stăteau adânc în teritoriul ocupat al Ucrainei, s-ar fi putut bucura anterior de un sentiment de siguranță știind că se aflau departe de linia frontului și dincolo de raza de acțiune a puterii de foc existente a Kievului.

Dar, într-o clipă, comandanții ruși înțeleg acum că Ucraina are capacitatea potențială de a livra un focos chiar în locația lor, a spus Barros. Inutil să spun că Storm Shadow reprezintă o amenințare pentru acești comandanți, mai ales pentru că Ucraina a dovedit deja că este destul de capabilă să-i elimine, mulțumită parțial practicilor slabe de comandă și control ale Moscovei.

Ads

„Deci, cu cât acești comandanți ruși sunt expuși mai mult la loviturile ucrainene, mă aștept să scadă capacitatea lor de supraviețuire”, a spus Barros.

Watling a remarcat că a-i face pe comandanții ruși „să se teamă pentru siguranța lor personală” este o modalitate eficientă de a degrada procesul de luare a deciziilor și prioritățile pe câmpul de luptă.

„Angajată bine, împreună cu operațiunile psihologice și alte capacități, Storm Shadow oferă nenumărate oportunități de a ataca cognitiv inamicul”, a spus el. „În acest sens, existența lor în arsenalul Ucrainei poate fi la fel de semnificativă ca și utilizarea lor”.

Livrarea rachetelor Storm Shadow în Ucraina vine în timp ce țara se pregătește pentru mult-așteptata contraofensivă, care se așteaptă să aibă ca scop eliberarea teritoriului ocupat din regiunile de est și de sud.

Livrarea recentă a rachetelor Storm Shadow pune sub semnul întrebării dacă administrația Biden va furniza Ucrainei sisteme de rachete tactice ATACMS, o armă mult cerută, care are o rază de acțiune impresionantă de aproape 300 de kilometri și poate fi lansată de lansatoarele HIMARS pe care Kievul deja le are.

SUA ar putea trimite în cele din urmă ATACMS, nu ar fi prima dată când Washingtonul se schimbă pentru a dota Ucraina cu un ajutor militar notabil, urmându-i pe partenerii europeni. Marea Britanie a confirmat la începutul acestui an că va trimite la Kiev tancurile sale principale de luptă Challenger, deschizând calea pentru ca Germania și administrația Biden să facă în cele din urmă același lucru cu tancurile Leopard și americane M1 Abrams.