Ucraina folosește HIMARS pentru a distruge sistemul avansat de rachete rusești

Sisteme HIMARS, operate de ucraineni, au distrus o parte a unuia dintre cele mai avansate sisteme de rachete antiaeriene din Rusia, potrivit rapoartelor de pe rețelele de socializare.

Un HIMARS a lovit un post de comandă mobil 55K6E, care face parte din sistemul rusesc de rachete sol-aer cu rază lungă de acțiune S-400, sugerează postările și imaginile postate online.

Newsweek nu a putut verifica în mod independent filmările și a contactat Ministerul ucrainean al Apărării, Statul Major al Forțelor Armate ucrainene și Ministerul Apărării al Rusiei prin e-mail pentru comentarii.

The first confirmed photo of the destroyed Russian command post of the S-400 Triumph air defense system 55K6E. As stated, it was destroyed on the territory of the Kherson region with the help of the HIMARS, somewhere in the 20th of May 2023. pic.twitter.com/3N6i8KDTek