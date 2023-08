Susținătorii războiului lui Putin din Ucraina FOTO / The Economist

„Spectrul idioților utili din Europa, un termen din războiul rece pentru aliații neștiuți ai comunismului, este larg”, scrie „The Economist“.

„În politică, partidele atât de extremă dreaptă, cât și de extremă stângă nu sunt de acord cu multe; dar asupra Ucrainei aceste extreme și-au dat mâna în a cere o „pace” instantanee care să răsplătească efectiv agresiunea Rusiei cu pământ ucrainean”.

Publicația indică cinismul mass-media și al intelectualilor care sunt dispuși să ignore dovezile intențiilor imperiale ale Rusiei și, în schimb, se plâng că „Europa este târâtă în ceea ce ei văd ca un război proxy între SUA și Rusia, sau poate, într-un context mai geopolitic mai larg o confruntare între SUA și China”. În ciuda numeroaselor sancțiuni și condamnări occidentale ale crimelor ruse din Ucraina, Rusia are încă mulți „prieteni”.

Ungaria, lider în UE

Cel mai evident aliat al Kremlinului în Europa, potrivit publicației, este guvernul maghiar condus de Viktor Orban, care este la putere din 2010. Această țară critică sprijinul pentru Ucraina, continuă să importe gaz rusesc și, de asemenea, interzice tranzitul de arme pentru Forțele Armate ale Ucrainei pe teritoriul său.

Austria pe locul doi

„Austria vecină, în mod mai liniștit, dar la fel de profitabil, a renunțat în mare măsură la luptă, invocând neutralitatea sa și rolul auto-definit de punte între Est și Vest, oferind puțin ajutor Ucrainei, chiar dacă comerțul său cu Rusia a crescut”, se arată în articol.

De la începutul războiului Viena a plătit către Gazprom 7 miliarde de euro. De aceea, țara este plasată pe locul doi după Ungaria în clasamentul „The Economist” al „idioților utili ai lui Vladimir Putin”.

„În ciuda tuturor declarațiilor politice, dependența Austriei de gazele naturale nu a scăzut semnificativ de la începutul războiului”, explică Wolfgang Müller de la Institutul de Istoria Europei de Est de la Universitatea din Viena, citat de ARD.

Austria nu a făcut încă ceea ce a reușit Germania - să reducă importurile de gaze din Rusia de la 55% la zero. Asta înseamnă că din Germania către Moscova nu mai plătim cu euro sau ruble pentru facturile de gaze.

Cu toate acestea, Austria continuă să plătească, iar Mueller comentează că acest lucru este de două ori „benefic” pentru Putin. Expertul explică că situația face ca Austria să fie dependentă și predispusă la șantaj. El notează că Viena „desigur, finanțează și casieria militară a unui agresor”.

Cele 7 miliarde de euro ale Austriei către Moscova de la începutul războiului ar putea să nu pară o sumă impresionantă față de profitul total de 390 de miliarde de euro pentru Moscova din exporturile de petrol și gaze în aceeași perioadă. Wolfgang Müller estimează însă că în Austria e vorba de 590 de euro pe cap de locuitor pentru casieria militară a lui Putin.

Analistul rezumă ceea ce este evident: agresorul primește mult, iar victima puțin. Până acum Viena a oferit Ucrainei 1 miliard de euro, care nu includ însă ajutorul pentru persoanele care fug din țara atacată și multe alte lucruri.

Austria are o reputație proastă de a fi un refugiu de lux pentru oligarhii internaționali, mai amintește ARD. Iar compania austriacă OMV are un contract cu Gazprom, care este extrem de profitabil pentru partea rusă. Austria se angajează să ia anual din Rusia 6 miliarde de metri cubi de gaz. Așa-zisa clauză „take or pay” din contract, valabilă până în 2040, obligă Austria să plătească Gazprom pentru cantitățile convenite, indiferent dacă dorește sau nu acest gaz rusesc.

Contractul a fost prelungit în prezența fostului cancelar Sebastian Kurz, membru al Partidului Popular Austriac. Vladimir Putin a zburat la Viena special pentru asta.

Actualul cancelar Nehammer, care este și el din Partidul Popular Austriac, a moștenit toate acestea. Să fie și el inclus în clubul „idioților utili” ar fi nedrept, notează televiziunea publică din Germania.

Și expertul Wolfgang Muller este de acord. Potrivit acestuia, de la începutul războiului guvernul austriac a încercat să repare lucrurile și încearcă să-și schimbe retorica față de Rusia. Cu toate acestea, e dificil de estompat apropierea durabilă a Vienei de Moscova.

Grecia și Cipru sunt și ele pe listă

Grecia, care continuă să reziste sancțiunilor mai puternice asupra livrărilor de petrol rusești, și Cipru, care a închis recent conturile bancare rusești sub presiune, sunt de asemenea pe lista „The Economist“.

„Confruntându-se cu mai puține presiuni, țările din afara UE, cum ar fi Turcia și Serbia, nici măcar nu se obosesc să mascheze serviciul profitabil din spate pe care îl oferă Rusiei”, scrie publicația.