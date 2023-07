Armata ucraineană a preluat modelul rusesc și a început să folosească „grătare“ pe vehiculele blindate

Armata ucraineană a început să folosească plase de fier antidrone, numite de soldați „grătare”. În special, obuzierele M109L sunt protejate în acest fel. Analiștii OsintUA au publicat un videoclip despre utilizarea unei astfel de protecții de către Forțele de Apărare ucrainene.

Ukrainian M109L SPH equipped with extensive anti-drone cage armor. pic.twitter.com/VGECtwar53

Videoclipul arată clar că obuzierul autopropulsat, livrat în Ucraina din Italia, este complet acoperit cu plasă de zăbrele. Această protecție ar putea fi teoretic eficientă împotriva munițiilor lansate de dronele Lancet folosite de ruși.

Anterior, tacticile de utilizare a „grătarului” erau specifice numai armatei ruse care au încercat să-și protejeze tancurile de rachetele americane Javelin, dar această tactică nu s-a dovedit eficientă.

Dronele „Lancet” au o viteză mult mai mică și un focos convențional, spre deosebire de al Javelin. Prin urmare, o astfel de protecție poate fi eficientă pentru Forțele Armate ale Kievului.

În prezent, dronele de atac rusești Lancet reprezintă o amenințare serioasă datorită masei lor și capacității de a opera la o distanță de până la 30-40 km în spatele trupelor. Ocupanții le folosesc în mod activ ca mijloc de luptă contra baterie și pentru vânătoarea de complexe antiaeriene care acoperă armata ucraineană.

Dronele rusești „Lancet” au componente fabricate în SUA.

O înregistrare video apărută pe rețelele de socializare arată că militarii ucraineni n-au renunțat nici la folosirea munițiilor improvizate împotriva vehiculelor de luptă rusești, aceștia reușind să distrugă în mod spectaculos un tanc T-80U rusesc cu o grenadă lansată din dronă.

Lovitura a fost revendicată de către Brigada 27 „Pecersk” din cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei, filmarea arătând cum lovitura pe timp de noapte a dus la detonarea catastrofală a munițiilor aflate la bordul tancului T-80 rusesc.

A Ukrainian drone from the NGU’s 27th Pechersk Brigade drops a grenade on a Russian T-80U, causing a complete ammunition detonation. pic.twitter.com/TzrHCkPkJ3