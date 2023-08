Kadîroviți beți au deschis focul asupra soldaților ruși lângă Mariupol: 4 morți și mai mulți răniți

În satul Urzuf din districtul Mariupol din regiunea Donețk, aflat sub ocupație rusă, a avut loc un schimb de focuri între reprezentanții unităților din Cecenia, așa-numiții kadîroviți și „oficiul comandantului” local, potrivit consiliului orășenesc Mariupol, citat de meduza.io.

Potrivit autorităților judiciare din Mariupol, în urma incendiului de la Urzuf, care a avut loc pe 11 august, cel puțin patru militari ruși au fost uciși, în plus, în rândul populației civile sunt morți și răniți. Canalul Telegram al consiliului orășenesc a publicat un videoclip cu presupusele consecințe ale schimbului de focuri.

Consilierul primarului Mariupolului, Petr Andriușcenko, la rândul său, a spus că, „potrivit uneia dintre versiuni, kadîdoviții s-au îmbătat și au împușcat civili și militari”. El susține că forțele de securitate cecene „au avut voie să se odihnească în Urzuf”.

Incidentul ar fi avut loc vineri, în satul Urzuf, situat la circa 50 de kilometri sud-vest de orașul Mariupol, zonă controlată de armata rusă. „În satul ocupat Urzuf a avut loc un schimb de focuri între kadîroviți și militarii ruși. Patru ocupanți au fost uciși”, relatează canalul Nexta, citându-l pe consilierul primarului din Mariupol, Petro Andriuşcenko.

Potrivit sursei citate, cecenii lui Kadârov, care ar fi fost beți, au început să tragă în militarii ruși, motivul conflictului nefiind cunoscut. În urma incidentului au murit patru soldați ruși, dar au fost răniți și în rândul civililor, potrivit serviciului de presă al Consiliului municipal Mariupol, preluat de Nexta.

