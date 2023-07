„Kraken“ distruge cu HIMARS două sisteme de lansare multiplă de rachete rusești

O unitate de recunoaștere aeriană ucraineană, numită „Kraken”, a detectat sistemele de lansare multiplă de rachete și a dezactivat două dintre sistemele autopropulsate cu focul HIMARS, potrivit imaginilor postate de miercuri, 26 iulie, de unitatea pe rețelele de socializare.

Forțele ruse „au pierdut personal”, a adăugat unitatea, deși câți soldați au fost uciși în lovitură nu a fost specificată.

Two Ukrainian HIMARS missiles missing, but likely still heavily damaging, two Russian BM-21 systems. pic.twitter.com/OGA6m8UAvk

Se pare că Kievul și-a sporit eforturile de a elibera teritoriile din sudul Ucrainei după începutul lent al mult-așteptatei contraofensive. Miercuri, Ministerul rus al Apărării a declarat că Ucraina a lansat operațiuni ofensive „intensive” și un „atac masiv” în vestul Zaporojie.

Forțele ucrainene au desfășurat trei batalioane de tancuri, a anunțat guvernul rus. Ucraina nu a menționat în mod explicit un impuls concertat în vestul Zaporojie în timpul actualizării operaționale de joi dimineață, dar a raportat lupte grele în primele linii către orașele din regiune, Melitopol și Berdiansk.

Sistemele rusești de lansare multiplă din această înregistrare par a fi BM-21 Grad, sisteme de 122 mm montate pe camioane care au fost folosite încă din anii 1960. Au intrat în serviciul armatei sovietice în 1963, potrivit site-ului militar ArmyRecognition.com. BM-21 este operat de un echipaj format din trei persoane și are o rază de acțiune maximă de 40 de kilometri.

Forțele ruse din Ucraina au pierdut 158 ​​de lansatoare de rachete multiple Grad, potrivit Oryx. Cifra adevărată este probabil mai mare, deoarece aceasta include doar pierderile verificate vizual.

Ucraina folosește HIMARS, sau sisteme de rachete de artilerie de mare mobilitate, din iunie 2022. Până în prezent, SUA au furnizat Ucrainei 38 de HIMARS și muniție, potrivit Departamentului de Apărare al SUA.

Ucrainenii au distrus un lansator de rachete termobarice TOS-1A al rușilor cu dronă kamikaze. Bombele termobarice, numite și bombe cu vid, sunt considerate foarte periculoase din cauza efectului lor devastator și imprecis.

#Ukraine: The spectacular destruction of a Russian TOS-1A thermobaric multiple rocket launcher by an FPV loitering munition of the Ukrainian SBU "Alpha". pic.twitter.com/BCGYMAfc5s