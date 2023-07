Forţele ucrainene din sudul ţării pot fi văzute, pentru prima dată, la una dintre liniile defensive ale Rusiei ”dinţi de dragon”, care se întind pe suprafeţe mari, potrivit unor imagini video care circulă pe reţelele sociale din Rusia, relatează CNN.

Asaltul blindatelor Ucrainei asupra liniilor rusești se confruntă cu tot felul de amenințări, de la câmpuri de mine mortale și artilerie până la capcane de tranșee tulburătoare, iar filmările video recent apărute arată de ce acestea din urmă sunt cele mai greu de trecut.

Imaginile au fost filmate de pe o poziţie militară rusească şi arată un vehicul militar ucrainean care circulă pe un câmp, îndreptându-se spre un şanţ, în faţa unui rând mare de ”dinţi de dragon” – piramide din beton şi armătură care pot servi ca bariere împotriva tancurilor. Presupusul şofer al vehiculului apare şi începe să fugă înapoi spre o zonă împădurită.

Timp de mai multe luni, imaginile din satelit au arătat că ruşii au instalat linii ”dinţi de dragon” pe teritoriul pe care îl controlează în Ucraina. ”Dinţii” sunt aşezaţi în rânduri de trei, care se întind de sute de mile; de ambele părţi ale liniilor de beton, forţele ruseşti au săpat tranşee anti-tanc.

Când vehiculul ajunge în tranşee, se vede un nor de pământ şi fum. O secundă mai târziu, partea din faţă a vehiculului pare blocată, iar cea din spate stă în partea de sus a tranşeei.

Nu este clar ce se întâmplă exact în imagini. Canalele pro-ucrainene susţin că forţele lor testează capacitatea unui vehicul de a trece pentru tranşee şi ”dinţii de dragon”, în timp ce canalale pro-ruse susţin că este o victimă a uneia dintre loviturile lor militare.

Alte imagini, probabil din dronă arată un șanț antitanc de-a lungul a ceea ce ar putea fi prima linie a extinsei apărări stratificate a Rusiei înghițind un vehicul militar care încearcă să treacă peste el. În spatele șanțului se află ceea ce pare a fi o linie de bariere suplimentare care arată ca obstacolele din beton în formă de piramidă cunoscute sub numele de dinții de dragon.

