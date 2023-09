Multiplele dureri de cap ale lui Putin după ce Flota rusă a Mării Negre a primit cea mai grea lovitură de la Al Doilea Război Mondial. Ce mai pregătește Kievul

Rachetele Kievului au dat Rusiei o lovitură uriașă Flotei ruse la Marea Neagră, nave ale sale și docuri având nevoie de reparații majore după atacul de miercuri, 13 septembrie. În plus, s-a văzut că nici apărarea antiaeriană a Peninsulei Crimeea nu e imbatabilă, ba chiar a mai primit, joi, 14 septembrie, o lovitură.

Un atac ucrainean cu drone și rachete a distrus un complex rusesc sofisticat de apărare antiaeriană în Crimeea, iar Kievul i-a avertizat pe cei care locuiesc în peninsulă să se aștepte la mai multe „surprize”.

O sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat pentru Kyiv Post că un sistem de apărare antiaeriană S-400 „Triumf”, care are o valoare estimată la 1,2 miliarde de dolari, a fost distrus la primele ore ale dimineții de joi, 14 septembrie, în apropierea orașului Evpatoria.

Crimean Telegram channels report explosions in temporarily occupied Yevpatoria last night. Allegedly, it was a drone attack. pic.twitter.com/o3KVv5yMtS

„Contrainformațiile militare ale SBU și ale Marinei Ucrainei au efectuat o operațiune specială unică în apropiere de Evpatoria”, a spus sursa SBU.

„În primul rând, dronele SBU au lovit ochii complexului - radare și antene, iar după dezactivarea acestora, unitățile Marinei au lovit complexele de lansare S300/400 Triumf cu două rachete de croazieră Neptun.

Nu este prima dată când Ucraina distruge un sistem rusesc de apărare aeriană Triumf – luna trecută, un videoclip publicat de Direcția de Informații Militare (GUR) din Ucraina a arătat distrugerea unei unități similare.

Mărimea exploziei a indicat că instalația în sine, rachetele instalate pe ea, precum și personalul care o deservea au fost toate distruse.

Locația acestei ultime lovituri este destul de aproape de incidentul din iulie 2022, când un turist rus a postat o fotografie cu el pozând cu un vehicul S-400 Transporter Erector Launcher (TEL) vizibil clar pe fundal, iar localizarea geografică a fost identificată rapid ca fiind aproape de Evpatoria.

Acest lucru a condus la un avertisment din partea autorităților de ocupație din Crimeea pentru ca civilii să nu posteze imagini pe rețelele de socializare care ar putea identifica locația instalațiilor și echipamentelor militare. Se pare că un an mai târziu armele se aflau în același loc.

Pagubele aduse Rusiei în urma loviturii de miercuri, 13 septembrie, vor împiedica semnificativ capacitatea Kremlinului de a-și proiecta forțele navale în Marea Neagră.

Surse oficiale ruse și rețelele sociale necenzurate sugerează că rachete ucrainene Storm Shadow aruncate de avioanele de atac ucrainene au lovit șantierul naval Sevastopol la primele ore ale dimineții de miercuri.

Mai multe videoclipuri de pe rețelele de socializare din Rusia au arătat cel puțin două explozii, urmate de bile de foc portocaliu și fum gri, care păreau să erupă la cel de-al treilea doc uscat al bazei militare.

Declarațiile oficiale ale Rusiei au identificat două nave de război „avariate”: Rostov-pe-Don, un submarin din clasa Kilo, și Minsk, o navă de asalt amfibie din clasa Ropucia.

O sursă din serviciile de informații ucrainene a declarat pentru Kyiv Post că a fost un „rezultat foarte bun” pentru Ucraina.

Nu era clar dacă submarinul sau nava de asalt amfibie vor putea ieși din docul uscat cu propriile motoare sau dacă va fi nevoie de remorchere. Ambele ar fi luat foc în urma loviturilor.

Pentru ca cel de-al treilea doc uscat să devină funcțional ar putea să dureze și mai mult deoarece era gol în momentul loviturilor, iar integritatea sa structurală este îndoielnică, cel puțin, și foarte posibil compromisă pentru ceva timp. Două focoase explozive puternice Storm Shadow de 150 kg, concepute pentru a perfora blindajul navei și a exploda, par să fi lovit cadrul de oțel al docului uscat și apoi a explodat.

Marina rusă a păstrat tăcerea cu privire la amploarea pagubelor aduse navelor de război și nu s-a referit la cel de-al treilea doc uscat că ar fi fost avariat.

Loviturile ucrainene cu rachete au creat o criză logistică și de sprijin naval pentru comandanții Flotei Ruse de la Marea Neagră (BSF), care ar putea dura până la o lună. Până când cele două docuri uscate avariate vor fi curățate și al treilea doc uscat va fi readus la starea de funcționare, comanda BSF nu va avea de ales decât să transfere orice lucrări de reparații necesare către baza navală mai puțin capabilă și supraîncărcată din Novorossisk, în regiunea Kuban din Rusia.

O bază militară mai mică și mai puțin capabilă decât Sevastopol, Novorossisk nu are docuri uscate, au arătat imagini recente din satelit cu sursă deschisă. Deși marina rusă a folosit docuri uscate plutitoare operate de civili în trecut pentru a-și repara navele de război, lovitura ucraineană asupra Sevastopolului a lăsat, cel puțin pe termen scurt, BSF fără o modalitate ușoară de a face reparații majore la oricare dintre navele sale de război, dacă nava este grav avariată sub linia de plutire.

Additional footage of the already burning Sevastopol Shipyard drydocks taking another Ukrainian missile hit earlier this morning. pic.twitter.com/XMuGwDmkpQ