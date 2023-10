Ucrainenii au folosit pentru prima dată rachete ATACMS, trimise în secret de SUA, și au distrus 9 elicoptere rusești

Rachetele ATACMS cu rază lungă fabricate în SUA au fost folosite de forțele ucrainene împotriva Rusiei pentru prima dată, par să arate noi imagini, care marchează amprenta pe câmpul de luptă a temutelor arme.

Armata ucraineană a anunţat marţi că a distrus nouă elicoptere și un sistem de apărare aeriană în Operațiunea Libelula, ce a vizat aerodromuri de lângă oraşele Luhansk şi Berdiansk, ocupate de forţele armate ale Rusiei.

Operațiunea a dus totodată la distrugerea unor arsenale şi echipamente speciale, printre care o rampă pentru trageri antiaeriene.

În plus, potrivit forțelor aeriene ucrainene, au fost avariate şi piste de aterizare, iar un depozit de muniții din Berdiansk a luat foc.

BREAKING:

Ukraine has received cluster munition ATACMS

They used them to strike airfields in Berdyansk and Luhansk yesterday.

This video shows several Russian helicopters on fire in Berdyansk. Huge news pic.twitter.com/ItNGpgxRHg