Cine i-a ajutat pe ucraineni să lovească șantierul naval controlat de ruși din Sevastopol

Un agent dublu din armata rusă a ajutat la planificarea atacului devastator asupra unui șantier naval din Crimeea, care a avariat un submarin rusesc și o navă de debarcare, susține un grup de partizani ucraineni.

Mișcarea partizanilor ucraineni și tătari din Crimeea (ATESH) – un grup de gherilă înarmat care luptă împotriva Rusiei în teritoriul ocupat – a declarat pentru Kyiv Post că au primit informații privilegiate de la un membru al armatei ruse.

„Am reușit să atragem unul dintre militarii Flotei Ruse de la Marea Neagră”, a spus ATESH. „Am primit informații actualizate despre amplasarea și misiunile probabile de luptă ale submarinului Rostov-pe-Don”.

Video of the damaged Landing Ship "Minsk" after hitting a ship repair plant in Sevastopol. pic.twitter.com/KUO5KE3zmO — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2023

Aceste informații au ajutat forțele ucrainene să lovească baza navală rusă crucială din Sevastopol, Crimeea, la Marea Neagră.

Miercuri, forțele aeriene ucrainene au lansat 10 rachete de croazieră asupra șantierului naval, avariind în mod semnificativ nava de debarcare Minsk a Rusiei și un submarin de atac, Rostov-pe-Don.

Rusia a declarat într-o postare pe Telegram că a doborât șapte dintre aceste rachete și trei dintre dronele maritime ale Ucrainei.

ATESH a declarat pentru Kyiv Post că nu doar o cârtiță din armata rusă le-a dat informații cruciale, ci și locuitorii locali.

„O mare parte din informații au fost primite de la locuitorii obișnuiți ai Sevastopolului, care ne trimit constant informații despre trupele ruse”, a spus ATESH, potrivit publicației.

„Mișcarea partizană subterană ucraineană în continuă creștere demonstrează că locuitorii Crimeei sunt gata să lupte împotriva Rusiei”, a spus ATESH pentru Kyiv Post.

⚡️Satellite images of the consequences of a missile attack by British Storm Shadow cruise missiles on the Sevastopol Marine Plant pic.twitter.com/Npyxqa7Z0y — War Monitor (@WarMonitors) September 13, 2023

Rachetele ucrainene au provocat pagube uriașe flotei ruse din portul Sevastopol. Trupele Kievului au avariat o navă de debarcare și, pentru prima dată, au distrus un submarin - ambele aflate acolo pentru reparații. Imaginile filmate după atac arată amploarea daunelor. Rușii au încercat să pună în umbră reușita ucrainenilor cu anunțul că Rusia va avea în dotare noi nave de luptă.

Lovitura face parte din planul mai amplu al Ucrainei de a lua înapoi Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014. Un general pensionar al armatei americane a declarat pentru Insider că atacul este dovada strategiei Ucrainei de a face Peninsul „insuportabilă” pentru ocupația rusă.