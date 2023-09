Ucraina și Rusia au început o luptă la sol, cu ​​lovituri în spatele liniilor frontului, susțin serviciile secrete britanice

Săptămâna aceasta, atât Ucraina, cât și Rusia au lovit adânc în teritoriile celeilalte trecând, prin atacuri extrem de intense, în spatele liniilor frontului. Au fost raportate explozii la instalațiile logistice rusești, bazele aeriene și posturile de comandă din Crimeea, regiunea rusă Krasnodar și lângă Moscova.

După cum a menționat Ministerul Apărării al Marii Britanii, este probabil ca flota Rusiei de la Marea Neagră să fi devenit din nou obiectul unor atacuri grave. Cu toate acestea, exploziile de la aerodromul Cikalovski de lângă Moscova provoacă mai multă îngrijorare în Rusia.

„Acesta este un loc special, deoarece găzduiește avioane militare speciale, precum și cele care-i transportă pe liderii ruși”, spun analiștii britanici.

Early this morning, the Ukrainian SBU (most likely Alpha Group) and Navy launched a large-scale missile strike on the Russian Naval Aviation airfield in occupied Saky, Crimea, Ukraine (45.096532, 33.593092).

