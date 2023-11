După ce a pierdut 200 de vehicule blindate, Rusia își forțează acum trupele să avanseze pe jos pentru a cuceri Avdiivka

Pierderile de echipamente ale Rusiei în ultimele săptămâni au fost atât de uimitoare încât probabil că acum va cere soldaților săi să avanseze pe jos în efortul de a cuceri orașul Avdiivka, din estul Ucrainei, susține Ministerul britanic al Apărării.

De la începutul lunii octombrie, Rusia a aruncat în luptă trupe și echipamente în efortul de a inversa câștigurile ucrainene din Donețk, pe care Kremlinul l-a anexat oficial anul trecut. Luptele au fost devastatoare pentru ambele părți, dar mai ales pentru Rusia, care a fost acuzată că a recurs la „ tacticile valurilor umane ” – aruncarea trupelor neexperimentate asupra liniilor de apărare ucrainene – cu o pierdere imensă de vieți omenești. În doar o săptămână, oficialii ucraineni au susținut că au ucis peste 6.000 de soldați ruși.

Potrivit ministerului britanic al apărării, Rusia s-ar putea să nu aibă altă opțiune.

„În ultimele trei săptămâni, Rusia a pierdut aproximativ 200 de vehicule blindate în timpul atacurilor sale asupra orașului Avdiivka din Donbas”, au spus serviciile de informații britanice . „Ca răspuns, forțele ruse au trecut probabil la desfășurarea de atacuri de infanterie fără trasportoare blindate și tancuri”, suferind pierderi uriașe pe măsură ce trupele avansează „pe teren deschis”.

The operators of the 53rd Brigade's attack UAVs are destroying Russians in the Avdiivka sector with ammunition drops and FPV drones.

