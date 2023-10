Medicul militar Iuri Armaș a petrecut mai mult de un an în captivitate în Rusia. A fost ținut într-una dintre cele mai sinistre camere de tortură din Regiunea Herson, creată de ocupanții ruși în departamentul de poliție din Nova Kahovka. Acolo a aflat poveștile multor oameni și cum funcționează sistemul de teroare construit de ruși împotriva locuitorilor ucrainei pașnici. În acea cameră de tortură, el a salvat viețile prizonierilor cu orice avea la îndemână.

Într- un interviu acordat Centrului pentru Jurnalism de Investigație, Iuri Armaș a vorbit despre captivitatea sa, despre ceea ce a văzut și auzit în lagărele de tortură din Rusia

Medicul militar Iuri Armash din satul Klembivka, regiunea Vinniția, a fost prins de ruși în Oleșki, lângă Herson. El nu a reușit să ajungă la timp pe teritoriul controlat de ucraineni și a fost capturat la 3 aprilie 2022. Rușii l-au ținut prizonie peste un an. În acest timp, a ajuns într-una dintre cele mai înfricoșătoare camere de tortură din Regiunea Herson, creată de ocupanții ruși în sediul departamentului de poliție din Nova Kahovka. De asemenea, a fost ținut la Sevastopol și în faimoasa colonie nr. 12 din regiunea Rostov, care este numit lagăr de concentrare pentru prizonierii de război ucraineni și prizonierii civili ai rușilor.

În captivitate, Iuri Armaș a fost martor la tratamentul crud aplicat de ruși ucrainenilor: tortură, violul unei minore și a multor femei. În Nova Kahovka, a aflat poveștile multor oameni și cum funcționează sistemul de teroare construit de ruși împotriva localnicilor pașnici. El a salva viețile prizonierilor cu orice avea la îndemână.

„În Nova Kahovka, cel mai tânăr dintre prizonieri avea 18 ani. Rușii i-au smuls unghiile de la picioare. L-am bandajat foarte mult timp, pentru că după tortură nu a primit nicio îngrijire medicală. Băiatul a stat în celulă aproximativ patru zile până când degetele au început să-i putrezească. Abia atunci m-au adus la el”, își amintește Iuri Armaș.

Din păcate, rușii nu i-au permis doctorului să viziteze toți bărbații și femeile ucrainene pe care i-au torturat.

„În poliția Novaia Kahovka am văzut lucruri care m-au speriat. Foarte înfricoșător. Am văzut acolo ferăstraie, drujbe, topoare, macete. Totul era plin de sânge. Am înțeles că nu am fost niciodată chemat să le acord ajutor celor care au fost torturați cu aceste instrumente, probabil că rușii i-au dus imediat undeva”, spune medicul militar.

Electrocutarea, printre tehnicile de tortură

Rușii au capturat și torturat nu numai personalul militar, ci și rezidenții civili ai Regiunii Herson.

Interogatoriile mediului Iuri Armaș au început în prima zi. Au fost conduse de reprezentanți ai FSB. „Am înțeles asta din conversațiile lor. În timpul interogatoriilor, mi-a fost acoperită fața și mi-au fost puse cătușe, cu mâini la spate.

Au întrebat unde sunt armele, câți oameni erau în grupul nostru de recunoaștere (ocupanții l-au reținut pe Iuri Armaș lângă Oleșok împreună cu doi băieți cu care medicul militar se ascundea în subsol în timpul focului de artilerie). Întrucât eram cel mai în vârstă dintre cei trei, mi s-a spus imediat că sunt „comandantul unității”. Au întrebat unde sunt pozițiile noastre, de unde venim și în ce scop. Au interogat „cu pasiune”. Pentru că nu le-am spus ce voiau să audă mi-au străpuns piciorul cu un cuțit, până la os. La fel au făcut și cu ceilalți băieți“.

Când rușii și-au dat seama că nu va vorbi au trecut la electrocutare.

„Primul interogatoriu a durat aproximativ o oră și jumătate. La fel și cel al băieților. Când am fost dus înapoi în celulă, ceilalți prizonieri au fost șocați. Nu puteam vedea cu un ochi“, a povestit medicul militar. A doua zi, au fost interogați aproximativ o oră. Nu l-au mai electrocutat au folosit doar o bâtă de cauciuc. I-au lovit ceafa și vârful capului.

„La cel de-al doilea interogatoriu, întrebările au fost oarecum diferite: de unde am venit, ce am văzut, unde erau militarii ucraineni. În timpul celui de-al doilea interogatoriu, nu m-au mai legat la ochi, rușii purtau toți măști. Mi-au luat telefonul și a trebuit să descifrez fiecare intrare din agenda mea de telefon pentru ei.

Al treilea interogatoriu a avut loc aproximativ o săptămână mai târziu. Acum rușii erau mai interesați de specialitatea mea și de ce pot face. Mi-au oferit să lucreze cu ei, să ofer asistență medicală militarilor lor. Am înțeles că stateau foarte rău cu medicii, iar mai târziu m-am convins de asta. Le-am spus că vreau să merg acasă și că nu mă interesează oferta lor. Dar am adăugat că, în calitate de medic, în orice caz, voi acorda asistență civililor dacă va fi nevoie“, a povestit Iuri Armaș.

Bărbații cu vârsta sub 35-40 de ani au fost tratați în mod deosebit cu cruzime. Unui fost un angajat al Centralei hidroelectrice Kahovskaia rușii i-au scos venele de la mâini cu un fir de oțel. „Nu puteam decât să-l bandajez, așa că rușii l-au dus undeva și i-au sigilat venele. Unui alt bărbat i-au rupt piciorul.

Am văzut adesea o accidentare specifică sub forma unei găuri rotunde ciudate. Nu puteam să înțeleg de la ce era. Atunci militarii mi-au spus că este o rană de la un amortizor de mitralieră. Prizonierii erau loviți în cap, cu toată puterea cu acea parte a mitralierei“, a mai relatat Iuri Armaș. Ofițerii FSB sunt cei mai importanți în camerele de tortură.

Tatuajele, îndepărtate cu cuțitul

În sediul poliției, ocupanții ruși îndepăratu cu forța tatuajele prizonierilor. La unii le-au îndepărtat cu un cuțit, la alții au fost arse cu permanganat de potasiu. Exista o persoană care se ocupa în mod special cu asta, „unchiul Sașa“, foarte „devotat”. Era foarte cunoscut în toată Nova Kahovka, mergea la biserică dimineața, iar după-amiaza la secția de poliție, unde abuza de oameni. Deși aproape întotdeauna purta mască, toată lumea l-a recunoscut după voce. Identifica tatuaje pe care le-a considerat „neplăcute” și le îndepărta, își amințește medicul.

Până și copii au fost violați

„Când buriații se aflau în secția de poliție împreună cu kalmucii, ei vizitau adesea fete tinere sub 25-30 de ani. Le-au sortat după vârstă și le-au plasat în celule separate. Din când în când, femeile erau scoase din celulă și duse în altă aripă. În acel birou de pașapoarte erau două intrări, iar lângă una dintre ele era un vestiar pentru polițiști, cu duș și toaletă normală. Fetele erau aduse acolo noaptea și violate. Când rușii își terminau garda, obișnuiau să intre în celule și să violeze femeile de acolo. Camera mea era în apropiere, era groaznic...

Cel mai rău caz a fost cu o fată de 14 ani care a fost ținută captivă de ruși. Ea a ascuns faptul că a fost violată. Odată am fost scoși la plimbare și am văzut că curge sânge din ea. Am strigat: nu vezi că sângerează? Polițiștii au luat-o pe fată și au dus-o la spital. Acolo, i s-a injectat un medicament hemostatic și imediat adusă înapoi, literalmente într-o oră. De asemenea, i s-a prescris un tratament pentru că totul în fată, după cum am înțeles, era rupt“, spune Iuri Armaș, și acum marcat.

„Când am fost capturată de ruși și trimisă în camera de tortură din clădirea poliției, într-una dintre celule l-am întâlnit pe medic militar Iuri. I-a salvat pe toți cei care au fost aduși în inconștiență de ocupanții ruși după „interogatorii” și torturi. A salvat mai mult de o viață”, își amintește Oksana Iakubova, directorul Liceului Novokahovski nr. 2 din regiunea Herson, care a fost privată ilegal de libertate de către armata rusă în august 2022.

Pe 5 mai 2023, Iuri Armaș s-a întors din captivitatea rusă în satul natal Klembivka, din districtul Mohiliv-Podilski din regiunea Vinniția În iunie 2023, mama și sora lui Iuri Armaș au inițiat o petiție către președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cerându-i să-i acorde titlul onorific de Erou al Ucrainei. În mai puțin de două luni, petiția a primit numărul necesar de semnături și așteaptă acum răspunsul președintelui.

